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"Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Türkiye, kamu hizmetlerini bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek kadar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini karşılayacak ekonomik yeterliğe sahip bir ülkedir"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye, kamu hizmetlerini bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek kadar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini karşılayacak ekonomik yeterliğe sahip bir ülkedir." dedi.

"Kamuda Sözleşmeliliğe Son" adlı şura, konfederasyona bağlı 11 sendikanın yönetici ve üyelerinin katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Şura öncesi basın toplantısı düzenleyen Yalçın, şuranın sözleşmeli personel rejimine, personelin sorunlarına, taleplerine ve beklentilerine çözüm arayacağını belirterek, bunun da ötesinde kamu personel sisteminin mevcuttaki önemli sorunlarından ve en çok gündem olan konularından birine dair kapsamlı bir raporun oluşmasına, yazılmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Ali Yalçın, Memur-Sen'in "Kamu hizmetleri memurlar eliyle yürütülmeli" politikasını benimsediğini vurgulayarak, "Kamu iş vereni, devlettir. Kamu görevlilerinin patronu, devlettir. Devlet, demokratik sosyal hukuk devleti niteliklerine uygun olarak iş veren sıfatının gereklerini yerine getirmelidir.

Demokratik devlet bireye güven, emeğe güvence vermekten imtina etmemelidir." diye konuştu.

- "Ahlaken anlatılabilir ve kabul edilebilir değildir"

Aynı okulda görev yapan iki öğretmenden birini kadrolu, diğerini sözleşmeli olarak nitelemenin doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizen Yalçın, "Aynı işi farklı sıfatlarla, farklı istihdam şekliyle, farklı maaş ve ücret ödeyerek yaptırmak aklen, hukuken, ahlaken anlatılabilir ve kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Yalçın, sözleşmeli personel istihdamının hem parasal maliyetinin hem de sosyal maliyetinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

2011 ve 2013'te sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sonrasında kimsenin zarar görmediğini belirten Yalçın, kamu hizmetlerinde aksama, yavaşlama ve kalitesinde azalmanın yaşanmadığını dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli personel rejiminin hem mevzuatıyla hem de varlığıyla bir sorunlar yumağını oluşturduğunu vurgulayarak, "Saygın iş ilkesine, adalet eşiğine, insan onurunu koruma hassasiyetine, insanın kendini gerçekleştirmesine destek vermekle görevli devlet perspektifine aykırı sözleşmelilik uygulamasının mağduriyetlerini azaltmalı, sonra da bütünüyle varlığını ortadan kaldırmalıyız." ifadesini kullandı.

Ali Yalçın, Türkiye'nin kamu hizmetlerini bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek kadar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini karşılayacak ekonomik yeterliğe sahip olduğunu da kaydetti.

"Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası

- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Türkiye, kamu hizmetlerini bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek kadar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini karşılayacak ekonomik yeterliğe sahip bir ülkedir"

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası

Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası
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Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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