Kamudaki özel güvenliklere tek tip üniforma

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 333 bin özel güvenlik görevlisinin aktif olarak görev yaptığı bildirildi. Bunlardan 116 bin civarında özel güvenlik görevlisinin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 04 Nisan 2018 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna geçirilerek görev yapmaya başladığı belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin; toplum nezdindeki saygınlıklarının, güvenilirliklerinin, aidiyet duygularının, kuruma bağlılıklarının, görünürlüklerinin arttırılması, önleyici güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesinin sağlanması, birlikte çalışabilme yetilerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla tek tip üniforma giymeleri yönünde Bakanlığımızca yapılan çalışmalar tamamlanarak 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi' 15 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşları bu tarih itibariyle yeni üniformaları ile görev yapabilecek olup, isteyenler halihazırda kullandıkları üniformaları 15 Eylül 2021 tarihine kadar kullanabilecektir" denildi.