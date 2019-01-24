Kamuoyu açıklaması

23.01.2019 ve 24.01.2019 tarihlerinde İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber internet sitelerinde “Mynet’teki Köstebekler” ve “Mynet’in Kriptosu Emre Kurttepeli” başlıkları altında ve ayrıca aynı tarihlerde TGRT Haber televizyonunun haber programlarında sistematik olarak; Şirketimiz ve kurucu ortağımız Sayın Emre Kurttepeli hedef alınarak yayınlanan FETÖ’cülük iddialarına dair içeriklerin tümü ile gerçek dışı olduğu, 24.01.2019 tarihli yayınların içeriğinde yer verilen sözde Emre Kurttepeli tarafından yapıldığı iddia edilen Facebook yazışma görüntülerinin sahte şekilde oluşturulduğu, yine TGRT Haber televizyonunda Türkiye Gazetesi’nde çalışan iki yazar tarafından yapılan “Medya Kritik” adlı programın 24.01.2019 tarihli yayınında saat 11:15’de ekrana getirdikleri “Asker yönetime el koydu!!” başlıklı görselin sahte olarak hazırlandığı, 15.07.2016 tarihinde Mynet Şirketi’nin logosunda “20. Yıl” ibaresinin olmadığı, bu ibarenin 2019 yılında kullanılmaya başlandığı, buna ek olarak görselde geçen “15.07.2019” tarihinin de sözde haberin sahteliğini kanıtladığı, bu görselin sonradan ve maksatlı olarak hazırlanıp, kamuoyu ile canlı yayında bilinçli bir şekilde paylaşıldığı, Şirketimizin çalışanlarının ve kurucu ortağının tüm bu içeriklerde yer alan iddialarla hiçbir ilgilerinin bulunmadığı, içeriklerde ismi geçen Ertuğrul Akbay ile tanışıklığımızın ve irtibatımızın olmadığı, Şirketimiz ve kurucu ortağımız Sayın Emre Kurttepeli hakkında algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı ithamlara itibar edilmemesi, bu içerikleri oluşturan ve paylaşanlarla ilgili tüm yasal yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur.

