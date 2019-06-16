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Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 18:14 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonunun cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Küpçüler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonunun cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Küpçüler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Erenler istikametine doğru seyir halinde olan 54 E 7611 plakalı kamyon, aynı istikamette önünde seyir halinde olan 05 HN 275 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan cip yol kenarına savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan toplam 4 yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleler sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı
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