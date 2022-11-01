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Kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

01.11.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kamyonun çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Musa Şahin Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken M.B'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü M.B ile yanında yolcu olarak bulunan eşi S.B yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.B ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken S.B'nin cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye elektrikli bisiklet

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