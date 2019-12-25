Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobildeki Şükrü Uzuner (57) ile yeğeni Recep Uzuner (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorum- Ortaköy karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Şükrü Uzuner yönetimindeki 19 TN 974 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şükrü Uzuner ile yanındaki yeğeni Recep Uzuner, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Uzuner ve amcası Şükrü Uzuner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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