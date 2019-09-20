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Kamyon ışıklarda bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde ışıklarda bekleyen kamyona arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Enver Kurt (59) idaresindeki 45 U 0580 plakalı kamyon, Atakent Kavşağı’na girdiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa S.

Konya’nın Akşehir ilçesinde ışıklarda bekleyen kamyona arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Enver Kurt (59) idaresindeki 45 U 0580 plakalı kamyon, Atakent Kavşağı’na girdiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa S. (45) yönetimindeki 42 S 7007 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen kamyon önünde beklemekte olan Tugay F. (25) idaresindeki 03 AP 989 plakalı otomobile de çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Enver Kurt olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Tolga K. (25) yaralandı. Yaralı şahıs, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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