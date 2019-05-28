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Kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Manisa’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5750.

Kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti

Manisa’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5750. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. yönetimindeki 35 DY 851 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmekte olan Veli Demir’e (64) çarptı. Kazada ağır yaralanan Demir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Demir, tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Veli Demir’in Salihli Verem Savaş Dispanseri’nde 33 yıl göğüs hastalığı ve TBC (Tüberkuloz) uzmanı olarak görev yaptıktan sonra yaklaşık 1 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.
2 çocuk babası olan Dr. Demir’in bugün ikindi namazını müteakip Salihli Küçük İmam Camisi’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

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