HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonetin çarptığı kadının havaya savrulduğu kaza anı kamerada

Kamyonetin çarptığı kadının havaya savrulduğu kaza anı kamerada

06.04.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de Kayışdağı caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı.

Ataşehir’de Kayışdağı caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarında park halinde bulunan otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza saat 02.00 sularında Ataşehir Kayışdağı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1998 doğumlu Tülin Uğurlu isimli kadın şahsa yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonet çaptı. Çarpmanın etkisiyle Tülin Uğurlu yolun kenarında park halinde olan otobüsün altına sıkıştı. Kamyonet sürücüsü arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan taksi durağındaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün altında sıkışan Tülin Uğurlu’yu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tülin Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Tülin Uğurlu’ya çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Yolun karşısına geçmeye alışan kadının kamyonet çarpmasıyla hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Ankara İl Sağlık Müdürü uyardı! 'Vaka sayısı 5 kat arttı'

İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'

Feci şekilde can vermişti! Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrelerce havaya uçmuş! Feci anlar ortaya çıktı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, gençlerde vaka artışının 3 nedenini açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeni

DİB MBSTS sınavı ne zaman? DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı?

DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır? 2021 yılı sözleşmeli er başvuru şartları açıklandı

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği: Uras bebek

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.