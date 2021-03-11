HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11.03.2021 10:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kamyonun altında kalan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Karapürçek ilçesi Hocaköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kamyonun altında kalan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Karapürçek ilçesi Hocaköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Ali Eymen Akçe sokakta oyun oynarken yola bir kamyon girdi. Sürücünün fark etmediği çocuk kamyonun altında kaldı. Yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Güncel koronavirüs risk haritasıGüncel koronavirüs risk haritası
Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?

En Çok Okunan Haberler

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Çocuklarda görülen MIS-C sonrası, koronavirüs geçiren erişkinlere de MIS-A uyarısı

Koronavirüs geçirip iyileşenlerde görüldü! Bu belirtilere dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! 8 partinin sorumluları hakkında suç duyurusu kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 8 partinin sorumluları hakkında suç duyurusu kararı

Hangi iller kırmızı listede? İşte güncel koronavirüs risk haritası

Güncel koronavirüs risk haritası

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu duyurdu! Tunceli'de artık ihale yapılmayacak

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

İcralık araç çetesi çökertildi: 200 bin liralık aracı icradan 10 bin liraya aldılar

'Pes' dedirtti: 200 bin liralık aracı 10 bin liraya almışlar

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.