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Kamyonun altında oynayan 2 yaşındaki kızın kahreden sonu! Baba, dayanamayıp yere yığıldı, olay yerindeki detay yürek burktu

16.04.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kardeşleri ile çöp atmaya giden ve daha sonra kamyonun altında oyun oynayan 2 yaşındaki Suriyeli küçük kız, kamyonun hakaret etmesi ile feci şekilde can verdi. Acı haber karşısında yıkılan aileyi ise yakınları teselli etti. Zaman zaman çocuğunun cenazesini görmek için dışarı çıkan baba yere yığıldı. Olay yerinde bulunan küçük kızın terliği ise yürek burktu.

Kamyonun altında oynayan 2 yaşındaki kızın kahreden sonu! Baba, dayanamayıp yere yığıldı, olay yerindeki detay yürek burktu

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde tek katlı müstakil elde ailesinin yanında bulunan Tulin Abo Snısleh, iki kardeşi ile birlikte çöp atmak için dışarı çıktı.

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KÜÇÜK KIZI FARK ETMEYİNCE...

Bu sırada kardeşlerinin dalgınlığından faydalanan küçük kız, sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonun altında oynamaya başladı. Bu sırada 07 EIK 34 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet A. aracı çalıştırarak hareket etti. Bir süre sonra kamyonun altında küçük kızın olduğunu gören vatandaşlar kamyon sürücüsünü uyardı.

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ACI HABER KARŞISINDA YERE YIĞILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan ve kontrol edilen küçük kızın yaşamını yitirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı. Acı haberi alan aile ise adeta yıkıldı. Zaman zaman çocuğunun cenazesini görmek için dışarı çıkan baba yere yığıldı. Acılı baba aile yakınları tarafından teselli edildi.

TERLİK

Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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