Kan değerlerini artıya çevirir, kansızlığın önüne geçer

Kansızlığın başlıca nedeni demir mineralinin eksikliği olarak görülse de, B grubu vitaminlerinden B9 (folik asit) ve B12 (kobalamin) eksikliği de kansızlığa neden olur. Demir minarelinin yanı sıra B9 ve B12 kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alır. Besinler yoluyla dengeli bir şekilde alınmalıdır. Eksikliklerinde doktor kontrolünde desteklenmelidir. Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

Demir eksikliği, depolar yavaş yavaş boşalacağından bir anda görülmez. Özellikle bebeklik ve ergenlik döneminde eksikliğiyle sık karşılaşılır. Demirden fakir beslenme, uzun süreli ishaller, şiddetli âdet kanamaları, yaralanmalar, bazı sindirim ve emilim problemleri demir eksikliğine neden olabilir.

KANSIZLIKTA BESLENMENİN ÖNEMİ

B12 vitamininden genellikle hayvansal kaynaklı besinler zengindir. Sıkı vejetaryen diyet yapan, yaşlılarda, gebelerde, sigara içen, sık alkol tüketen ve düzensiz beslenen bireylerde B12 eksikliği görülür.

Yumurta, ıspanak, brokoli, semizotu, baklagiller, avokado ve yumurta gibi besinler folik asitten zengindir. B9 vitamini eksikliği ise bağırsak emilim bozukluğu hastalığına sahip bireylerde, düzensiz diyet yapanlarda ve bazı ilaçların kullanımı sonucunda gözlemlenir. Özellikle gebelik öncesi ve gebelik sırasında folik asit alımına dikkat edilmelidir.

Kan değerlerini arttıran besinler ise sırasıyla,

Kırmızı et

Hindi, tavuk

Balık

Yeşil mercimek

Soya fasulyesi

Pirinç, buğday ve çavdar gibi tahıllı besinler

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler

Badem

Kabak çekirdeği

Kuru üzüm

Kuru kayısı

Kırmızı pancar

Pekmez

Tahin

olarak sıralanmaktadır. Kan değerlerini arttıran besinler, günlük beslenme rutinine eklenmelidir.

KANSIZLIĞIN BELİRTİLERİ

Kan eksikliği sonucunda görülebilecek sorunlar;

Yorgunluk

Halsizlik

İştahsızlık

Avuç içi ve parmaklarda soluk görüntü

Çarpıntı

Devamlı hasta olma durumu

Saç dökülmesi

Dudaklarda kuruluk

Tırnaklarda kırılganlık olarak sıralanmaktadır.



