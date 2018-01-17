Kan donduran gelenek! Kadınları kulübelere kapatıp ölüme terk ediyorlar

Eski bir Hinduizm inancı olan 'chhaupadi'ye göre regl olan ya da yeni doğum yapmış kadınlar 'kirli' olarak görülüyor. Nepal hükümeti 2005 yılında bu ibadeti yasaklamış olsa da ülkenin batısındaki kırsal kesimlerde hala bu uygulamanın gerçekleştirildiği biliniyor.

21 yaşındaki genç kadın da regl dönemi gerekçesiyle dondurucu soğukta bir kulübeye konuldu. Isınmak için ateş yakan ancak dumandan zehirlenerek ölen kadın ülkedeki bu soruna bir kez daha dikkatin çekilmesine neden oldu.

Kırsal kesimde yaşayan halk, regl dönemindeki kadınların tanrılarını rahatsız edeceğini düşündükleri ve başlarına kötü bir şey gelecekleri endişesiyle için böyle bir geleneği sürdürdüklerini söylüyorlar.

REGL OLAN KADINLAR TECRİT EDİLİYOR

Kulübelere kapatılan kadınlara yemek ve süt verilmiyor. Çoğu zaman dışlanan kadınların bir barakayı paylaşmasına izin verilmiyor. Köyden uzağa kurulan barakalar, kışın dondurucu soğuklara, yazın ise çok sıcağa maruz kalabiliyor.

Bazı kadınların hayatlarının geri kalanında zihinsel ve fiziksel hastalıklardan muzdarip olduğu düşünülüyor.

NEPAL HÜKÜMETİ YETERİNCE ÇABA GÖSTERMEMEKLE SUÇLANIYOR

Kadınların kimlerle görüşeceği, kime dokunabileceği ve nerede uyuyabileceğine sınırlamalar getiriliyor.

Nepal hükümeti yaşanan ölümler nedeniyle bu geleneğin son bulması adına yasaklar koyuyor ancak Nepal hükümeti bu geleneğe karşı çıkmak için yeteri kadar çaba göstermemekle suçlanıyor.