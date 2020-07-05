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Kan donduran görüntülerle ilgili Valilik harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Sakarya Valiliği, sosyal medyada bir kişinin hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.

Kan donduran görüntülerle ilgili Valilik harekete geçti

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

AA

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