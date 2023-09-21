Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Kan donduran olay! Evine zorla girdi... Komşusunun 6 yaşındaki oğlunu beyzbol sopasıyla döverek hastanelik etti

    Kan donduran olay! Evine zorla girdi... Komşusunun 6 yaşındaki oğlunu beyzbol sopasıyla döverek hastanelik etti

    21.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Georgetown bölgesinde yaşayan 6 yaşındaki Jeremy isimli bir çocuk 39 yaşındaki komşusunun evlerine zorla girerek beyzbol sopasıyla darp etmesi sonucu hastanelik oldu. 39 yaşındaki komşu Daniel Logan gözaltına alırken küçük çocuğun komada olduğu belirtildi. Saldırının nedenine ilişkin olarak açıklama yapılmazken soruşturma devam ediyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde annesiyle birlikte yaşayan 6 yaşındaki Jeremy isimli bir çocuk 39 yaşındaki komşusu Daniel Logan'ın evlerine zorla girerek beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Sabah 05.00 sularında gerçekleşen saldırıda Logan küçük çocuğu ve annesini darp etti. Gözaltına alınan Logan bir çocuğu yaralama ve bir aile üyesine ölümcül silahla ağırlaştırılmış saldırı (her ikisi de birinci derece suç) ile suçlanarak tutuklandı.

    KARISI POLİSE HABER VERDİ

    2

    Austin American-Statesman'ın elde ettiği tutuklama beyanına göre Logan'ın eşi ve annesi bitişik evden gelen çığlık seslerini duyduktan sonra uyandı. Kocasının evde olmadığını fark eden kadın evlerinin arka bahçe kapısının açık olduğunu ve Jeremy'in ailesinin evine ayrılan çitte deliği gördü.

    1

    Logan'ın eşi polise haber verirken olay yerine gelen ekipler küçük çocuğu odasının zemininde kanlar içinde yarı baygın halde buldu. Olay yerinden ayrılmayan Logan elinde beyzbol sopasıyla tutuklandı.

    Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

    İlginizi Çekebilir

    Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı

    Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı

     14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

    14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

     İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

    İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

     Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

    Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

     16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

    16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

     Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

    Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

     Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

    Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

     Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

    Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

     Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

    Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

     Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

    Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Fragmanı geldi! Açlık Oyunları'nın en başına dönüyorFragmanı geldi! Açlık Oyunları'nın en başına dönüyor
    Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandıTürk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı
    Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

    Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

    Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

    Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

    Üzerlerine yıldırım böyle düştü

    Üzerlerine yıldırım böyle düştü

    Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

    Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.