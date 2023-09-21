Kan donduran olay! Evine zorla girdi... Komşusunun 6 yaşındaki oğlunu beyzbol sopasıyla döverek hastanelik etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde annesiyle birlikte yaşayan 6 yaşındaki Jeremy isimli bir çocuk 39 yaşındaki komşusu Daniel Logan'ın evlerine zorla girerek beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Sabah 05.00 sularında gerçekleşen saldırıda Logan küçük çocuğu ve annesini darp etti. Gözaltına alınan Logan bir çocuğu yaralama ve bir aile üyesine ölümcül silahla ağırlaştırılmış saldırı (her ikisi de birinci derece suç) ile suçlanarak tutuklandı.

KARISI POLİSE HABER VERDİ

Austin American-Statesman'ın elde ettiği tutuklama beyanına göre Logan'ın eşi ve annesi bitişik evden gelen çığlık seslerini duyduktan sonra uyandı. Kocasının evde olmadığını fark eden kadın evlerinin arka bahçe kapısının açık olduğunu ve Jeremy'in ailesinin evine ayrılan çitte deliği gördü.

Logan'ın eşi polise haber verirken olay yerine gelen ekipler küçük çocuğu odasının zemininde kanlar içinde yarı baygın halde buldu. Olay yerinden ayrılmayan Logan elinde beyzbol sopasıyla tutuklandı.

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