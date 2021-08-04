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Kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

04.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te oğlu tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Ali Hamed (58) 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, 26 Temmuz günü akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Hamed ile babası Ali Hamed arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammed Hamed, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Hamed, yapılan ilk müdahalenin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hastanenin yoğun bakımında 9 gündür tedavi gören Ali Hamed, sabaha karşı hayatını kaybetti. Ali Hamed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bu arada babasının ölümüne yol açtıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
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