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Kan donduran vahşet: Eve giren çocukları buldu! 'Annemiz ölmüş'

07.03.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Muhammer Gültaş (47), boşanma aşamasında eşi Yeliz Gültaş'ı (32) bıçaklayarak öldürdü. Olayı anlatan komşuları, "Balkonda oturuyordum; sabah kız çıkıp, 'İmdat' diyerek bağırdı. O sırada adam da evden çıktı, 'Sizden bıktım' dedi ve motosikletine binerek gitti. Çocuklar da içeri girip, 'Annemiz ölmüş' dedi" ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet: Eve giren çocukları buldu! 'Annemiz ölmüş'

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında eşi Yeliz Gültaş arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi Gültaş'ı vücudunun 10 yerinden bıçakladı.

KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, Yeliz Gültaş'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Gültaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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'ANNEMİZ ÖLMÜŞ'

Mahallede oturan Günay Keskin, "Balkonda oturuyordum; sabah kız çıkıp, 'İmdat' diyerek bağırdı. O sırada adam da evden çıktı, 'Sizden bıktım' dedi ve motosikletine binerek gitti. Çocuklar da içeri girip, 'Annemiz ölmüş' dedi" diye konuştu.

Polis motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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