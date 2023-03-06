HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de vahşet! Uzman çavuş, kavga ettiği 2 kardeş tarafından öldürüldü

İzmir'de vahşet! Uzman çavuş, kavga ettiği 2 kardeş tarafından öldürüldü

06.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Foça ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten (32), kavga ettiği komşuları Canali Y. (32) ve Salih Y. (26) kardeşler tarafından tüfekle bacağından, sopayla da başına vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İşte olayın detayları!

İzmir'de vahşet! Uzman çavuş, kavga ettiği 2 kardeş tarafından öldürüldü

Dehşete düşüren olay, dün saat 09.30 sıralarında Foça ilçesi Bağarası Kazım Dirik Mahallesi'nde meydana geldi. Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten ile bir süredir husumetli olduğu komşuları Canali ve Salih Y. kardeşler arasında tartışma çıktı.

dc141c53402059b0d23d831046c9fbd1

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Canali Y. evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Canali Y., evli ve 1 çocuk babası Özten'e ateş etti. Kardeşi Salih Y. ise bacağından yaralanan Özten'in başına elindeki sopayla vurdu. Özten, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

96bfe6e039a62c1cf875c1a8684bd6af

KURTARILAMADI

Yaralanan Serkan Özten, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kardeş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özten'in cesedi incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

66436b1a5ee5d6959a655095895f6066

TOPRAĞA VERİLECEK

Serkan Özten'in cenazesinin, memleketi Çorum’un Pembecik köyü Akşemseddin Camii'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulunduKorkunç olay! Evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu
Muharrem İnce'den ikinci tur yorumu: "Ölümüne destekleyeceğim"Muharrem İnce'den ikinci tur yorumu: "Ölümüne destekleyeceğim"
5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Uzman Çavuş İzmir kavga

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu!

Çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.