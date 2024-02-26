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Kan donduran vahşet! Evinde satırla öldürülmüş halde bulundu

26.02.2024 11:46
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Konya’nın Ereğli ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Cuma Han (67), yalnız yaşadığı evinde satırla öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, cinayeti çözmek için geniş çaplı araştırma başlattı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Evinde satırla öldürülmüş halde bulundu

Dehşete düşüren olay, Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Cuma Han (67)’dan bir süre haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, evde hareketsiz bulunan Cuma Han’ın satırla öldürüldüğünü belirledi.

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Cumhuriyet Savcısının ve polisinin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından Cuma Han’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri, cinayeti çözmek için geniş çaplı araştırma başlattı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya satır
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