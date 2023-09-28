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  4. Yatak odasında boğazı kesilmişti... Katil en yakını çıktı

Yatak odasında boğazı kesilmişti... Katil en yakını çıktı

28.09.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Ahmet Güllü (50), işten döndüğünde eşi Cemile Güllü'yü (48) yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde buldu. Cemile Güllü'yü, oğlu Mert Güllü'nün (23) öldürdüğü ortaya çıktı. Yakalanan Mert Güllü, borcu nedeniyle eve haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğünü itiraf etti. İşte detaylar...

Yatak odasında boğazı kesilmişti... Katil en yakını çıktı

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen Ali Güllü, eşi Cemile Güllü’yü yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Cemile Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güllü'nün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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KATİL OĞLU ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cemile Güllü'nün, oğlu Mert Güllü tarafından öldürüldüğünü saptadı.

Gözaltına alınan Mert Güllü, ifadesinde annesiyle borçları nedeniyle evlerine haciz geleceği için tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasında öldürdüğünü itiraf etti.

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SUÇ ALETİ BULUNDU

Suç aleti olan ve üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak, evin baca gideri içerisine gizlenmiş halde bulundu.

Emniyete götürülen Mert Güllü'nün işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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