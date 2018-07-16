Kan grubunuz cinsel hayatınızı anlatıyor

A Grubu

A grubu kadınlar yatakta değişikliği sevdiklerinden dolayı farklı fantezilere de açık olurlar. İç çamaşırı seçimine de özen gösteren A grubu kadınları lükse ve paraya düşkün olurlar. A grubu erkekler ise bu grubun kadınlarının aksine fantezilere karşı kapalı bir tutum takınır. Bunun yanında ilişkide bağlı bir profil çizen A grubu erkekleri sekse daha çok görev mantığı ile yaklaşırlar.

B Grubu

Seks konusunda şehvetli olan B grubu kadını sekse hayır demeyen bir tutum sergiler. Sekste mekan ve zaman takıntısı olmayan bu grubun kadınları ya çok müsrif ya da çok cimri olurlar. B kan grubuna sahip erkekler ise özgürlüklerine düşkün bir profil çizerler. Kadınlara son derece saygılı olan bu grubun erkekleri yatakta da aynı saygıyı partnerine gösterir. Pozitif kadınlara ilgi duyar.

AB Grubu

AB grubu kadınları kariyer hayatlarına önem verirler. Son derece pratik olan bu kadınlar sekse de aynı gözle bakarlar. Seksi pratik bir şekilde yapmak ve sonlandırmak isterler. İş hayatları ise her zaman seks hayatlarının önünde yer alır. Hoşgörülü olan AB grubu erkekleri ise partnerlerinin yatakta sözlerini dinlemesini isterler. Aşk yaşanacak tipler olan AB grubuna mensup erkeklerin yataktaki isteklerini yerine getirirseniz size sonsuz bir aşk beslerler.