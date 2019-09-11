HABER

Kanada 21 Ekim’de sadığa gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’un Kanada Genel Valisi Julie Payette’den Federal Parlamento fes etme talebinin onay alması sonucu ülkenin 21 Ekim’de sandığa gideceği resmen onaylandı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau Genel Vali Julie Payette ile bir araya gelerek validen Federal Parlamento’yu feshetmesi talep edip altı haftalık seçim kampanyasını başlatmak için izin aldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’un Kanada Genel Valisi Julie Payette’den Federal Parlamento fes etme talebinin onay alması sonucu ülkenin 21 Ekim’de sandığa gideceği resmen onaylandı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Genel Vali Julie Payette ile bir araya gelerek validen Federal Parlamento’yu feshetmesi talep edip altı haftalık seçim kampanyasını başlatmak için izin aldı. Payette’in Ottawa’daki resmi ikametgahı dışındaki gazetecilere açıklamalarda bulunan Trudeau, “Kanadalılar 21 Ekim’de sandık başına gidecek. Son 4 yılda çok şey yaptık, ama gerçek şu ki daha yeni başlıyoruz” dedi.
Trudeau Genel Vali Payette ‘den onay alması sonucu Kanada’da 21 Ekim’de yapılacak genel seçimler için yürütülecek 43’üncü seçim süreci resmen başlamış oldu.

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Külliyedeki toplantıdan 'komisyon' ve 'WhatsApp' kararları çıktıKülliyedeki toplantıdan 'komisyon' ve 'WhatsApp' kararları çıktı
İlk karar: Ortak WhatsApp grubuİlk karar: Ortak WhatsApp grubu

En Çok Okunan Haberler

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
Külliye’deki toplantıya ilişkin belediye başkanlarından açıklama

İlk karar: Ortak WhatsApp grubu

MHP Söke yönetimi istifa etti

MHP'de toplu istifa depremi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Karamollaoğlu: Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

Karamollaoğlu: Annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması!

Bahçeli'den yeni parti açıklaması!

Destici: HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır

Sert sözler: HDP terör yuvasıdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.