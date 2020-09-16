HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada’da salmonella vakaları 500’ü aştı

Kanada’da salmonella vakaları 500’ü aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Kanada’da ABD’den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı olarak 49 yeni salmonella vakası bildirildi. Toplam vaka sayısı 506’ya ulaştı.

Kanada’da salmonella vakaları 500’ü aştı

Kanada Halk Sağlığı Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı salmonella salgını nedeniyle 49 Kanadalının daha hastalandığını, 14 Eylül itibariyle güncel vaka sayısının toplam 506’ya ulaştığını açıkladı.

Kanada Halk Sağlığı Dairesi, ABD’den ithal edilen kırmızı soğanların başta salmonella salgını olmak üzere diğer birçok hastalıkla ilişkili olabileceğini aktardı.

Menşei ABD olan çok sayıda kırmızı soğan geri gönderildi. Kanadalılar, özellikle Thomson International Inc'den ithal edilen ve nereden geldiği belli olmayan kırmızı soğanların tüketiminden kaçınılması gerektiği konusunda uyarılıyor.

Şu ana kadar Kanada'ya ait kırmızı soğanda herhangi bir hastalık tespit edilmemesi nedeniyle uzmanlar, yerli ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
O ülkede vaka sayısı 5 milyonu aştı!O ülkede vaka sayısı 5 milyonu aştı!
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 5 milyonu geçti
O ülkede vaka sayısı 5 milyonu aştı!
Japonya'nın yeni başbakanı Suga Yoşihide oldu
Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu
ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir
ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir
ABD Hava Kuvvetleri gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu! F-35'e rakip olabilir
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: Trump'ın sirkinde oynadılar
İran'dan İsrail'le normalleşme anlaşmasına tepki: Trump'ın sirkinde oynadılar
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.