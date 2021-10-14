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Kanada'da ülkeyi ayağa kaldıran olay! Papaz çocuk pornosundan 14 ay hapis cezası aldı

14.10.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da çocuk pornografisi suçu ile yargılanan papaz, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. British Columbia eyaletine bağlı Chilliwack kentinde yaşanan olay ülkede büyük yankı uyandırdı.

Kanada'da ülkeyi ayağa kaldıran olay! Papaz çocuk pornosundan 14 ay hapis cezası aldı

Global News’in haberine göre, Chilliwack kentindeki Main Street Kilisesi’nin kurucusu, yöneticisi ve aynı zamanda da papazı olan Johannes Vermeer, çocuk pornografisi, çocuk pornografisine sahip olmak ve iki çocuk pornografisine erişimden suçlu bulundu.

YAPTIĞI İLK DEĞİL!

İlk kez Mayıs 2010'da söz konusu suçla gözaltına alınan Papaz Vermeer, daha sonra Mart 2015’de aynı suçu tekrar ve iki kez daha işledi. Hakkındaki suçlamalardan dolayı Mart 2018'de mahkemesi başlayan Papaz Vermeer, karar duruşmasında 14 ay hapis cezası aldı.

KARAR 10 YILI KAPSIYOR

Mahkeme Papaz Vermeer’in, hapis cezasının yanı sıra 18 ay denetimli serbestlik ile yaşamasına ve mahkumiyet kararının 10 yıl boyunca Cinsel Suçlular Sicilinde tutulmasına da hükmetti.

VATİKAN SORUMLU TUTULMUŞTU! "ÇOCUK İSTİSMARI YILLARDIR YAPILIYOR"

Uzun süredir çocuklara yönelik cinsel tacizler nedeniyle eleştirilerin merkezinde olan Katolik Kilisesi, dünyanın değişik ülkelerinde son günlerde açılan davalarla yeniden dikkatleri üzerine topladı.

Son olarak Belçika'da rahiplerin cinsel istismarına uğradıklarını söyleyen 24 kişinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açtığı dava, Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedilmişti.

Davacı 24 kişi mahkemeye verdikleri dilekçede, on yıllardır çocukları istismar eden Katolik Kilisesi'ndeki rahiplerin suçlarının örtbas edilmesinden Vatikan'ın sorumlu olduğunu öne sürmüşlerdi.

AA

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