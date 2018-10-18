Kanada hepten 'yeşil'lendi

Esrarın yasallaşmasından önce 15 milyon haneye yeni yasalar ve kamuyu bilgilendirme kampanyalarıyla ilgili broşürler yollandı. Newfoundland Adası'ndaki St John's kentinde yerel saatle 20:00'de sıraya giren Ian Power "tarih yazdığını" söyledi. Newfoundland'da saatler batısındaki bölgelere göre yarım saat önde.

Kanada keyif amaçlı esrar kullanımı ve satışını yasallaştıran ikinci ülke oldu

1 / 9 Power "Kanada'da ilk yasal esrarı satın alan kişi olmak benim hayalimdi ve işte buradayım" dedi. Kanada'da eyalet yönetimleri ve belediyeler aylardır esrarın yasallaşmasına yönelik hazırlık yapıyor. Esrarın nerelerden satın alınabileceği ve nerelerde içilebileceğinden belediyeler sorumlu olacak.

2 / 9 Kanada esrarın yasallaşmasına ne kadar hazır? Kanada'da esrarın yasallaşmasının etkileri konusunda henüz yanıt bulmamış bir dizi önemli soru var. Birçok uzman, yasallaşmanın ardından, bir yıl boyunca talebin karşılanmasında sorun çıkabileceğini söylüyor.

3 / 9 Kanada'nın en kalabalık bölgesi Ontario'da perakende esrar satışı bahar aylarında başlayacak, ancak internet üzerinden sipariş verilebilecek. Esrar kullanım oranının en yüksek olduğu British Columbia eyaletinde ise sadece bir dükkandan satış yapılacak.

4 / 9 Yasal perakende satış dükkanları yaygınlaşana dek, yasallaştırma çalışmalarının duyulmasıyla birlikte açılan bazı ruhsatsız satış noktalarının açık kalabileceği belirtiliyor. Polisin ruhsatsız satış noktalarına karşı nasıl bir tutum takınacağı belirsiz.

5 / 9 Kanada esrarı neden yasallaştırıyor? Esrarın yasallaşması, iktidardaki Liberal Parti'nin lideri Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'teki seçimde verdiği vaadini yerine getirmesi anlamına geliyor. Trudeau, ülkede esrar kullanımını suç gören neredeyse yüz yıllık yasanın etkisiz kaldığını ve Kanada'nın dünyada en çok esrar kullanılan yerlerden biri haline geldiğini söylüyordu.

6 / 9 Başbakan yeni yasayla küçüklerin esrar kullanımının önleneceğini ve elde edilecen kârın da suç örgütlerinin elinden alınacağını belirtti. Federal hükümet yasallaşmayla birlikte vergi gelirlerinde 400 milyon dolarlık artış olacağını tahmin ediyor.

7 / 9 Kanada'da esrar kullanımı ilk olarak 1923'te yasaklanmış, ancak tıbbi amaçlı kullanım 2001'de serbest bırakılmıştı.

8 / 9 Diğer ülkelerde durum ne? Kanada bu konuda Uruguay'ı izliyor. Uruguay 2013'te keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi olmuştu. Birkaç ABD eyaletindeki referandumda da aynı yönde sonuç çıktı. Tıbbi amaçlı esrar kullanımı birçok Avrupa ülkesinde zemin kazanıyor. Portekiz ve Hollanda da esrar kullanımını suç olmaktan çıkarttı.