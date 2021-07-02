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Kanada'da rekor sıcaklık görülen köyün tamamına yakını yandı

02.07.2021 05:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği köyün yüzde 90'ının, orman yangınları nedeniyle kül olduğu belirtildi.

Kanada'da rekor sıcaklık görülen köyün tamamına yakını yandı

Kanada'da şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği köyün yüzde 90'ının, orman yangınları nedeniyle kül olduğu belirtildi.

Bölge milletvekili Brad Vis, British Columbia eyaletinde bulunan Lytton köyünde ve çevredeki kritik önemdeki altyapıda büyük hasar olduğunu söyledi.

Lytton Belediye Başkanı Jan Polderman BBC'ye yaptığı açıklamada "Yaşamımı kurtarabildiğim için şanslıyım. Lytton'dan geriye pek bir şey kalmadı. Yangın her yerdeydi" dedi.

Daha önceden köy sakinlerine tahliye talimatı veren Polderman, alevlerin köyü 15 dakika içinde sardığını anlattı.

Köyde bu hafta içinde 49,6 derecelik rekor sıcaklık görülmüştü.

Sıcak hava dalgası, Kuzey Amerika'nın büyük kısmını etkisi altına aldı.

Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde son beş gün içinde 486 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede son üç ila beş yılda sadece üç sıcaklık bağlantılı ölüm kayıtlara geçmişti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun, havalandırmasız evlerde tek başına yaşayanlar oldukları bildirildi.

Lytton'da neler yaşandı?

Vancouver'ın 260 kilometre kuzeybatısında bulunan, 250 dolayında kişinin yaşadığı köyün birçok sakini, duman ve alevler köyü sardığı sırada, eşyalarını bile alamadan kaçmak zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Polderman "15 dakika içinde tüm köyü alevler sardı. İnsanlar evcil hayvanlarını ve anahtarlarını aldılar, arabalarına atladılar ve kaçtılar" dedi.

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