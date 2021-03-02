Kandil ne zaman? 2021 yılı Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

Kandil ne zaman? sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden duyurdu. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da İslam alemi kandil günlerini merak ediyor. Bu mübarek günleri ibadet edip dua ederek geçirmek istiyor. İşte sizler için hazırladığımız kandil günleri rehberi…

2021 KANDİL GÜNLERİ

Müslümanlar için Regaip, Berat, Mevlid ve Miraç kandilleri oldukça kutsal sayılmaktadır. Bu günlerde bütün İslam alemi bolca dua eder, namaz kılar ve Allah’a şükrederler. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı kandil günlerinin denk geldiği miladi takvim günleri şöyle sıralanmıştır.

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021

Miraç Kandili : 10 Mart 2021

Berat Kandili : 27 Mart 2021

Mevlit Kandili : 17 Ekim 2021

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN

2021 yılının miladı takvimine göre Regaib Kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk gelmiştir. Kandillerin ilki olan Regaib Kandili Recep aynın ilk Cuma gecesine denk gelmektedir.

Regaib gecesinde Allah, kendisine el açan, tövbe eden ve bağışlanmayı dileyen kullarına rahmetiyle af ve bağış tecelli etmektedir.