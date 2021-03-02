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Kandil ne zaman? 2021 yılı Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

02.03.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Kandil ne zaman? 2021 yılı Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

Kandil ne zaman? 2021 yılı Miraç, Mevlik ve Berat kandil günleri hangi gün? Bu soruların cevabı oldukça merak ediliyor ve sıkça araştırılıyor. 2021 yılının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takviminde 4 adet kandilin günleri yer alıyor. Mübarek 3 ay dönemine girdiğimiz günlerde vatandaşlar kandillerin hangi günler olduğunu merak ediyor. İşte Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

Kandil ne zaman? sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden duyurdu. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da İslam alemi kandil günlerini merak ediyor. Bu mübarek günleri ibadet edip dua ederek geçirmek istiyor. İşte sizler için hazırladığımız kandil günleri rehberi…

2021 KANDİL GÜNLERİ

Müslümanlar için Regaip, Berat, Mevlid ve Miraç kandilleri oldukça kutsal sayılmaktadır. Bu günlerde bütün İslam alemi bolca dua eder, namaz kılar ve Allah’a şükrederler. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı kandil günlerinin denk geldiği miladi takvim günleri şöyle sıralanmıştır.
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021
Miraç Kandili : 10 Mart 2021
Berat Kandili : 27 Mart 2021
Mevlit Kandili : 17 Ekim 2021

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN

2021 yılının miladı takvimine göre Regaib Kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk gelmiştir. Kandillerin ilki olan Regaib Kandili Recep aynın ilk Cuma gecesine denk gelmektedir.
Regaib gecesinde Allah, kendisine el açan, tövbe eden ve bağışlanmayı dileyen kullarına rahmetiyle af ve bağış tecelli etmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN

İslam dininde “Allah’a yükseliş ve arınma” olarak kabul edilen Miraç kandili Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelmektedir. Miladi takvimde ise 2021 yılında 10 Mart 2021 gününe denk gelir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN

Kurtuluş, af ve arınma günü olan Berat kandili gününde af dileyen herkes Allah’ın bağışlayıcı gücünden payına düşeni alabilecektir. İslam aleminin en hayırlı gecelerinden olan Berat kandilinde amel defteri yazılmaktadır.
Hicri takvime göre Şaban ayının on dördüncü gecesine denk gelen Berat kandili bu yıl miladi takvimde 27 Mart 2021 gününe denk gelmektedir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN

Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği gün olan Mevlid kandili, müslümanların oldukça önem verdiği ve her sene dua ile ibadetlerle geçen bir gündür.
3 aylar içerisinde bulunmayan tek kandil olan Mevlid kandili hicri takvime göre Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelir. Miladi takvimde ise bu yıl 17 Ekim 2021 tarihine denk gelmektedir

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