Kandil ne zaman? 2021 yılı Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

Kandil ne zaman? sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden duyurdu. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da İslam alemi kandil günlerini merak ediyor. Bu mübarek günleri ibadet edip dua ederek geçirmek istiyor. İşte sizler için hazırladığımız kandil günleri rehberi…
Müslümanlar için Regaip, Berat, Mevlid ve Miraç kandilleri oldukça kutsal sayılmaktadır. Bu günlerde bütün İslam alemi bolca dua eder, namaz kılar ve Allah’a şükrederler. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı kandil günlerinin denk geldiği miladi takvim günleri şöyle sıralanmıştır.
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021
Miraç Kandili : 10 Mart 2021
Berat Kandili : 27 Mart 2021
Mevlit Kandili : 17 Ekim 2021
2021 yılının miladı takvimine göre Regaib Kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk gelmiştir. Kandillerin ilki olan Regaib Kandili Recep aynın ilk Cuma gecesine denk gelmektedir.
Regaib gecesinde Allah, kendisine el açan, tövbe eden ve bağışlanmayı dileyen kullarına rahmetiyle af ve bağış tecelli etmektedir.
İslam dininde “Allah’a yükseliş ve arınma” olarak kabul edilen Miraç kandili Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelmektedir. Miladi takvimde ise 2021 yılında 10 Mart 2021 gününe denk gelir.
Kurtuluş, af ve arınma günü olan Berat kandili gününde af dileyen herkes Allah’ın bağışlayıcı gücünden payına düşeni alabilecektir. İslam aleminin en hayırlı gecelerinden olan Berat kandilinde amel defteri yazılmaktadır.
Hicri takvime göre Şaban ayının on dördüncü gecesine denk gelen Berat kandili bu yıl miladi takvimde 27 Mart 2021 gününe denk gelmektedir.
Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği gün olan Mevlid kandili, müslümanların oldukça önem verdiği ve her sene dua ile ibadetlerle geçen bir gündür.
3 aylar içerisinde bulunmayan tek kandil olan Mevlid kandili hicri takvime göre Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelir. Miladi takvimde ise bu yıl 17 Ekim 2021 tarihine denk gelmektedir