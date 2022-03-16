Kandil ne zaman 2022? Berat kandili ne zaman? Kandil bugün mü yarın mı?

Kandil günleri Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir. Yaklaşan Berat Kandili de mübarek günlerden biridir. Berat Kandili, Ramazan ayının habercisidir. Berat Kandiline çok az bir zaman kala vatandaşlar, kandilin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. En çok sorulan sorular arasında Berat Kandili bugün mü, yarın mı ve kandil ne zaman yer alıyor. Berat Kandiline dair merak edilenleri haberimizden ulaşabilirsiniz...

KANDİL NE ZAMAN?

2022 yılının üçüncü kandili olan Berat Kandili, 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 yılının Berat Kandili 17 Mart tarihine denk geliyor. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, tüm Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlara tövbe etmeyi, affedilmenin yanında affedici olma şuuru kazandırır.

BERAT KANDİLİ BUGÜN MÜ YARIN MI?

Ramazan ayının habercisi Berat Kandilinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Berat Kandili bugün yani 17 Mart Perşembe günü ibadetlerle geçirilecek.

KANDİL GÜNLERİ

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

2022 Ramazan Bayramı

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2022 Kurban Bayramı

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ

Nafile namazı kılmak

Kuran okumak

Tövbe etmek

Dua etmek

Salavat getirmek

Sadaka vermek

Hamd etmek

