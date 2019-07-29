"Kandil'den gelen PKK'lılar Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde"

ABD merkezli Carnegie Enstitüsü tarafından, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki kuzeydoğu bölgelerinde kurduğu sözde kantonlarda Kandil'den gelen PKK elebaşlarının, karar verme mercisinde bulunduğu belirtildi.

Carnegie Enstitüsünce, "Kuzeydoğu Suriye'de Kürt-Arap Güç Mücadelesi" başlıklı çalışmada, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde Araplara yönelik uyguladığı ayrımcı politikalara ve baskılara ilişkin analiz yayımlandı.

Elizabeth Truskov ve Esam al-Hassan imzalarını taşıyan çalışmada, örgütün kurduğu sözde yerel yönetimlerde Kandil'den gelen teröristlerin etkisinde bulunulduğu belirtildi.

Çalışmada, "Kandil'den gelen üst düzey PKK'lılar, Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde yer alıyor. Bu kişiler, Kandil'de eğitim almış, Türkiye'ye karşı ya da Avrupa'da PKK adına aktif olan kadın ve erkek kadrolardan, çoğunluğu da PKK'ya katılmış Suriyelilerden oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Deyrizor'da yaşayan bir aşiret liderinin, terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki yöneticiler için "Kandil dağlarından geldiler." dediği kaydedildi.