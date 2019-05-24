Kandıra’da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu (2)

ZARAR BÜYÜK

Kandıra’nın tatil beldeleri Kefken ve Kerpe'de yağmur, fırtına ve hortum büyük zarara yol açtı. Fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Çatıdan uçan parçalar ve devrilen ağaçlar, park halindeki araçlarda hasara neden oldu. Belediye ve itfaiye ekipleri enkaz yığınlarını kaldırmak için çalışma yaptı.

Fırtınada evi hasar gören Nihat Şahin, "Saat 06.00'da kalktım. Baktım, çok kuvvetli bir fırtına geldi. 15-20 dakika kadar sürdü. Evlerin çatıları uçtu. Arkadaşların arabaları parçalanmış. Her şey 15- 20 dakika içerisinde oldu" dedi.

Salih Sezer ise "4 senedir burada yaşıyorum. Böyle bir fırtına görmedim. Benim evimin çatısı uçtu. Komşunun evinin çatısı, benim evimin içerisine girdi. Depremde evden çıktık, ama burada evden çıkamadık. Depremden bile daha kötüydü" diye konuştu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)

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