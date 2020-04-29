HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

Silivri’de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu. Hayvanseverler tarafından hastaneye götürülen köpeğin vücudunda saçmaların olduğu ve uzun süre aç kaldığı öğrenildi.

Silivri’de bir inşaat yıkıntısında açlıktan ölmek üzere olan köpeği gören vatandaşlar hayvanseverlere haber verdi. İhbarı üzerine Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği ekipleri adrese gittiğinde Kangal cinsi köpeğin bir inşaat yıkıntısı içerisinde açlık ve susuzluktan ayağa kalkamayacak hale geldiğini ve ölmek üzere olduğunu gördü. Köpeği bulunduğu yerden alan ekipler tedavi için hayvan hastanesine götürdü. Yapılan tetkik ve muayenelerde talihsiz köpeğin vücudunda saçmalar bulunduğu ve çok uzun süre aç susuz kaldığı için ayağa kalkamayacak kadar zayıfladığı anlaşıldı. Ayrıca köpeğin, ayağında çatlak, ödem olduğu ve ileri derecede uyuz olduğu tespit edildi. Hemen tedaviye alınan köpeğin tedavisinin 2 ay süreceği bildirildi. Köpeğin tedavisi tamamlandıktan sonra engelli ve felçli köpeklerin yaşadığı rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdüreceği açıklandı.

“ONU İNSANLARIN YOĞUN OLDUĞU YERDEN ALDIK”

Köpeği insanların yoğun olduğu bir yerden aldıklarını söyleyen HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Bir köpeğin bu kadar güçten düşme süreci uzun ve belirgin bir süreçtir. Onu bir mahallenin merkezinden, insanların yoğun olduğu bir yerden aldık. Aylarca onun bu haline tanık olup haber vermeden ölümünü beklemek çok vicdansızca" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Madalya 100 yıl sonra gelmişti: Gururla taşıyacağımMadalya 100 yıl sonra gelmişti: Gururla taşıyacağım
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Playstation 4

Playstation 4

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Diğer Haberler
Didem babası için ağlayarak yardım istedi, kurumlar seferber oldu

Didem ağlayarak yardım istedi, seferber oldular

Annesinin otomobilde bıraktı! Motor kısmından bir anda alevler yükseldi

Annesinin otomobilde bırakınca, çıkan yangında ağır yaralandı

İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı

İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı

Eminönü Meydanı'nda güvercinleri ezmişti! Serbest bırakıldı

Eminönü Meydanı'nda güvercinleri ezmişti! Serbest bırakıldı

1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler anıldı

Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler anıldı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan yeni açıklama: Sorumluluğumuzu arttırmıştır

Diyanet İşleri Başkanı'ndan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.