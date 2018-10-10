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"Kangallar sürüleri en iyi koruyacak bekçi köpekleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

İtalya'nın Toskana Bölge Meclisi Üyesi Roberto Salvini: - "Hayvancılıkla uğraşan kişilere kesinlikle Kangal köpeği alıp kullanmalarını öneriyorum. Çünkü çoban köpekleri arasındaki çalışmalar gösteriyor ki Kangallar sürüleri en iyi koruyacak bekçi köpekleri" - "Kangal köpeği sürüye herhangi bir saldırı olduğunda kuvvet ve kararlılıkla karşılık veriyor. Sürüyle beraber uyuduğundan da her zaman karşılık vermeye hazır oluyor" - "Bu köpek cinsi görevini iyi sonuçlarla yerine getirdiğinde, hem İtalya'da hem de vahşi bölgelerde hayvancılığın yapıldığı ve kurt sorunu yaşanan bütün ülkelerde kullanılmaya başlanacaktır"

ECENUR ÇOLAK - İtalya'nın Toskana Bölge Meclisi Üyesi Roberto Salvini, bölgede hayvan sürülerine yönelik artan kurt saldırılarına karşı alınabilecek en iyi önlemin Sivas Kangal köpeği olduğunu söyledi.

Salvini, bölgedeki sürülere saldıran kurtlara karşı Sivas Kangal köpeğinin kullanılması önerisine ilişkin AA muhabirine konuştu.

İtalya'daki kurtların artık eskisi gibi 28-32 kg civarında, küçük boyutta kurtlar olmadığını belirten Salvini, İtalyan çoban köpeklerinin Avrupa boyutlarındaki kurtların saldırıları karşısında neredeyse her zaman yenildiğini anlattı.

Bu sebeple ilginin, Avrupa boyutlarındaki kurtların üstesinden gelebilecek Kangal köpeklerine yoğunlaştığını söyleyen Salvini, "Hayvancılıkla uğraşan kişilere kesinlikle Kangal köpeği alıp kullanmalarını öneriyorum. Çünkü çoban köpekleri arasındaki çalışmalar gösteriyor ki Kangallar sürüleri en iyi koruyacak bekçi köpekleri." diye konuştu.

Kangalların kurtlarla kıyaslandığında oldukça rekabetçi olduğunu ifade eden Salvini, Kangalların güçlü bir vücudu olduğunu ve saatte 60 kilometre hıza çıkabildiğini ve bunun kurdu yere düşürmesini sağladığını vurguladı. Salvini, kurdun ısırığından çok daha yüksek basınç uygulayabilen ısırığı bulunan Kangal'ın, kurt karşısında neredeyse hiç korkmadığını belirtti.

- "Kangal, saldırıya kuvvet ve kararlılıkla karşılık veriyor"

Kangalların sürünün içinde bulunduğunu, sürüyle beraber uyuduğunu, oldukça sahiplenici ve koruyucu olduğunu aktaran Salvini, şöyle konuştu:

"Kangal köpeği sürüye herhangi bir saldırı olduğunda kuvvet ve kararlılıkla karşılık veriyor. Sürüyle beraber uyuduğundan da her zaman karşılık vermeye hazır oluyor. Bölge Meclisi, bu köpek cinsinden, yapılan bir araştırma sonucunda haberdar oldu. Bazı çevreciler, turistler için tehlikeli olabileceklerini söyleyerek itiraz ediyorlar. Ama bence bu köpek cinsi görevini iyi sonuçlarla yerine getirdiğinde, hem İtalya'da hem de vahşi bölgelerde hayvancılığın yapıldığı ve kurt sorunu yaşanan bütün ülkelerde kullanılmaya başlanacaktır."

Bir cins görevini yerine getiriyorsa, bunun halka duyurulması gerektiğini belirten Salvini, "Hayvan yetiştiricilerine, sürülerine saldıran kurtları öldürebilecek bekçi köpekleri olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Bugüne kadar kullanılan çoban köpekleri, üç-dört tanesi birlikte olsa bile hep kurda yenildi. Yetiştiriciler, bir kez köpeğin sabah sakince durduğunu ve kurdun yerde yattığını görseler, dağ hayvancılığının huzurla sürdürülebilmesi için rekabetçi köpeklerin gerekli olduğunu anlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki hayvan yetiştiricilerine Kangal köpeklerini anlatmak için telefonuna Kangal ve kurt arasındaki kovalama ve mücadele görüntülerini indirdiğini anlatan Salvini, bu görüntüleri çevresindekilere sık sık gösterdiğini belirtti.

- "Mesleğine devam etmek isteyenler, kurdu yenebilecek köpekler almalı"

Salvini, "Çobanlık mesleğine devam etmek ve otlaklara güvenli şekilde gitmek isteyenlerin, sürüyü yalnız bırakabileceği, tehlike anında kaçmayacak ve bir kapışmada kurdu yenebilecek köpekler alması gerekiyor." dedi.

İtalya'da Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olması üzerine, Toskana Bölge Meclisi Üyesi Salvini, geçen ay kurt saldırılarına karşı Kangal köpeklerinin kullanılmasını önermişti.

Salvini'nin önerisinin ardından iki İtalyan aile, Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki bir çiftlikten 8 Kangal yavrusu talebinde bulunmuştu.

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