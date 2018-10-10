Kangalların kurtlarla kıyaslandığında oldukça rekabetçi olduğunu ifade eden Salvini, Kangalların güçlü bir vücudu olduğunu ve saatte 60 kilometre hıza çıkabildiğini ve bunun kurdu yere düşürmesini sağladığını vurguladı. Salvini, kurdun ısırığından çok daha yüksek basınç uygulayabilen ısırığı bulunan Kangal'ın, kurt karşısında neredeyse hiç korkmadığını belirtti.

Bu sebeple ilginin, Avrupa boyutlarındaki kurtların üstesinden gelebilecek Kangal köpeklerine yoğunlaştığını söyleyen Salvini, "Hayvancılıkla uğraşan kişilere kesinlikle Kangal köpeği alıp kullanmalarını öneriyorum. Çünkü çoban köpekleri arasındaki çalışmalar gösteriyor ki Kangallar sürüleri en iyi koruyacak bekçi köpekleri." diye konuştu.

- "Kangal, saldırıya kuvvet ve kararlılıkla karşılık veriyor"

Kangalların sürünün içinde bulunduğunu, sürüyle beraber uyuduğunu, oldukça sahiplenici ve koruyucu olduğunu aktaran Salvini, şöyle konuştu:

"Kangal köpeği sürüye herhangi bir saldırı olduğunda kuvvet ve kararlılıkla karşılık veriyor. Sürüyle beraber uyuduğundan da her zaman karşılık vermeye hazır oluyor. Bölge Meclisi, bu köpek cinsinden, yapılan bir araştırma sonucunda haberdar oldu. Bazı çevreciler, turistler için tehlikeli olabileceklerini söyleyerek itiraz ediyorlar. Ama bence bu köpek cinsi görevini iyi sonuçlarla yerine getirdiğinde, hem İtalya'da hem de vahşi bölgelerde hayvancılığın yapıldığı ve kurt sorunu yaşanan bütün ülkelerde kullanılmaya başlanacaktır."

Bir cins görevini yerine getiriyorsa, bunun halka duyurulması gerektiğini belirten Salvini, "Hayvan yetiştiricilerine, sürülerine saldıran kurtları öldürebilecek bekçi köpekleri olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Bugüne kadar kullanılan çoban köpekleri, üç-dört tanesi birlikte olsa bile hep kurda yenildi. Yetiştiriciler, bir kez köpeğin sabah sakince durduğunu ve kurdun yerde yattığını görseler, dağ hayvancılığının huzurla sürdürülebilmesi için rekabetçi köpeklerin gerekli olduğunu anlayacak." değerlendirmesinde bulundu.