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Kanser hastaları DİKKAT! Sakın bunu yapmayın: Olumsuz etkiler

09.04.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser, hücredeki DNA'nın hasar alması sonucu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Kanserin çaresi henüz bulunamamış olsa da bilim insanları çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kanser hastalığı sürecinde doktorların belirlediği tedavi takviminden çıkılmaması gerekmektedir. Bitkisel ilaçlar kanser tedavisini olumsuz etkileyebilir.

Kanser hastaları DİKKAT! Sakın bunu yapmayın: Olumsuz etkiler

Kemoterapi alırken onkoloji hekimi dışındaki kişiler tarafından önerilen bitkisel ve doğal şifalı ürünlerle birlikte vitamin ve mineral gibi takviyelerden uzak durulması gerektiğini belirten Tıbbi Onkoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, “Bu tür ilaçlar kemoterapinin etkinliğini azaltarak tedavi başarısını olumsuz etkileyebilir” dedi.

SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Bitkisel ilaçların kanser hastalığını iyileştirdiğine dair kesinleşmiş bir bilimsel kanıt olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, “Kemoterapi alan hastalarda bu ürünlerin kullanımına bağlı olarak başta karaciğer ve böbrek yetmezliği olmak üzere çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu tür ilaçlar kemoterapinin etkinliğini azaltarak tedavi başarısını olumsuz etkileyebilir” diye konuştu.

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BAZI GIDALAR TÜKETİLMEMELİ

Karadeniz Bölgesi’nde çokça tüketilen sırganın (ısırgan otu), kemoterapi alan hastalarda tüketilmemesi gereken gıdalar arasında yer aldığını vurgulayan Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, kemoterapi alan hastalara besin tüketimi ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

“Bilinenin aksine kemoterapi alan hastaların şekerli gıdalar tükettiğinde hastalığının kötüleştiği söylemi kanıtlanmış bir bilgi değildir. Şeker tüketimi tamamen yasak değildir. Fakat hastaların rafine şekerli gıdaları çok miktarda tüketmesi, doğal diyerek bal, pekmez gibi ürünleri fazlaca alması sağlık açısından uygun değildir dedi. Bunun yerine meyve tüketmek, haftada 1-2 kez olacak şekilde hafif sütlü tatlıları tüketmek uygun olabilir. Yine Karadeniz Bölgesi’nde çokça tüketilen ısırgan otunun, kemoterapi alan hastalarda tüketilmemesi gerekir.

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Bunun dışında turşu ve salamura edilmiş gıdalar ve konserveler, hazır çorbalar ve sakatatlar, aşırı baharatlı ve acılı yiyecekler, tütsülenmiş gıdalar ve ızgaralar, alkol ve tütün ürünleri de kemoterapi alan hastaların tüketmemesi gereken gıdalar arasında yer almaktadır.”
(İHA)


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kanser
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