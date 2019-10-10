HABER

Kanser hastaları için İngiltere'den Fethiye'ye pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 20:16 | Son Güncelleme

Kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla İngiltere'den bisikletiyle yola çıkan 73 yaşındaki Peter Simpson, evinin de olduğu Muğla'nın Fethiye ilçesine 37 günde ulaştı

Kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla İngiltere'den bisikletiyle yola çıkan 73 yaşındaki Peter Simpson, evinin de olduğu Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Simpson, 37 gün önce bisikletiyle İngiltere'den başladığı ve kanserle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacını taşıyan yolculuğunu, kendi evinin de bulunduğu ilçenin Yeşilüzümlü mahallesinde tamamladı.

Komşuları tarafından "Wellcome Peter" yazılı pankart ve çiçeklerle karşılanan Simpson, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyahatinin ona pek çok anı kazandırdığını söyledi.

Amacının kanserle mücadeleye dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Simpson, Yeşilüzümlü'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Yeşilüzümlü Muhtarı Erkan Arıcan da Simpson'un kanserle mücadele gibi önemli bir konuya dikkat çekmek için gösterdiği çabanın gurur verici olduğunu söyledi.

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok ise Simpson'ı kutlayarak, "Burada kanserle mücadele gibi önem arz eden bir konuya dikkat çekiyor. İngiliz ve Türk komşularının Peter'i karşılaması çok hoş oldu." dedi.

Simpson, kendisini karşılayanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Aziz Vlas'ın mezarı 'inanç' turizmine kazandırılacakAziz Vlas'ın mezarı 'inanç' turizmine kazandırılacak
'Mavi Medrese' müzeye dönüştürülecek'Mavi Medrese' müzeye dönüştürülecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet Fethiye ingiltere kanser hastalığı Muğla

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika: AFAD duyurdu! Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek

Evlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destek

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.