Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

ABD'nin Vermont eyaletinde yaşayan Cynthia ve Richard çifti, Mayıs ayında köpekleri Finn'e kanser teşhisi konduğunda ona bir söz verdiler: Son haftalarını mutlu ve macera dolu anılarla donatacaklardı.

Çift, Finn için bir "ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırladı.

6 yaşındaki köpek şu ana dek sıcak hava balonuyla yolculuğa çıktı, okyanusta yüzdü, ev yapımı köpek mamasıyla ziyafet çekti ve yeni bir dost edindi.

Ancak liste uzun, daha Finn'in tadını çıkaracağı çok şey var.

Kanserden kaybettiği babasının yasını tutarken tanıştı

Burlington'da yaşayan hemşire Cynthia, Finn ile 2012'de internette hayvanlarla ilgili bir forumda dolaşırken karşılaşmış.

Finn'i henüz 6 haftalıkken sahiplendiğinde ise, yine kanserden hayatını kaybeden babasının yasını tutuyormuş.

Ancak T-hücre lenfoması hastalığının kemoterapiye yanıt vermemesi sonrası, çifte Finn'in yalnızca sekiz haftası kaldığı söylenmiş.

Cynthia, "O benim acılı dönemi atlatmama yardım etti, şimdi de ben ona yardım edeceğim" diyor.

29 yaşındaki kadın, eşi Robert'la beraber yıkıcı bir deneyimi, güçlendirici bir deneyime çevirdiklerini söylüyor. Bunda sosyal medya üzerinden dünyanın dört bir yanında kanser hastası hayvanları olan insanlarla kurdukları bağın etkisi büyük.