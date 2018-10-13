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Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

13.10.2018 19:58 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan Cynthia ve Robert çifti, kanser teşhisi konan köpekleri Finn'in son haftalarını mutlu geçirmesi için bir "ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırladı. 6 yaşındaki köpek sıcak hava balonuyla yolculuğa da çıktı, okyanusta da yüzdü. Ev yapımı köpek mamasının tadını çıkardı, hatta yeni bir dost edindi. Sırada daha çok şey var...

Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

ABD'nin Vermont eyaletinde yaşayan Cynthia ve Richard çifti, Mayıs ayında köpekleri Finn'e kanser teşhisi konduğunda ona bir söz verdiler: Son haftalarını mutlu ve macera dolu anılarla donatacaklardı.

Çift, Finn için bir "ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırladı.

6 yaşındaki köpek şu ana dek sıcak hava balonuyla yolculuğa çıktı, okyanusta yüzdü, ev yapımı köpek mamasıyla ziyafet çekti ve yeni bir dost edindi.

Ancak liste uzun, daha Finn'in tadını çıkaracağı çok şey var.

Kanserden kaybettiği babasının yasını tutarken tanıştı

Burlington'da yaşayan hemşire Cynthia, Finn ile 2012'de internette hayvanlarla ilgili bir forumda dolaşırken karşılaşmış.

Finn'i henüz 6 haftalıkken sahiplendiğinde ise, yine kanserden hayatını kaybeden babasının yasını tutuyormuş.

29 yaşındaki Cynthia Peterson ve eşi 33 yaşındaki Robert köpekleri Finn'le

Ancak T-hücre lenfoması hastalığının kemoterapiye yanıt vermemesi sonrası, çifte Finn'in yalnızca sekiz haftası kaldığı söylenmiş.

Cynthia, "O benim acılı dönemi atlatmama yardım etti, şimdi de ben ona yardım edeceğim" diyor.

29 yaşındaki kadın, eşi Robert'la beraber yıkıcı bir deneyimi, güçlendirici bir deneyime çevirdiklerini söylüyor. Bunda sosyal medya üzerinden dünyanın dört bir yanında kanser hastası hayvanları olan insanlarla kurdukları bağın etkisi büyük.

Liste fikri ise, sosyal medya üzerinden kanser hastası evcil hayvanları olan ailelere destek veren Live Like Roo isimli kuruluştan gelmiş.

İtfaiye turu, özel şarkı, yeni dostlar

Finn Ağustos ayında sıcak hava balonu seyahatine çıktı

Çiftin Instagram hesabından paylaştığı aktiviteler arasında, Finn'in çok sevdiği doğa yürüyüşleri de var, itfaiye turu gibi farklı zevkler de.

Cynthia Finn için şarkı yazmakla kalmayıp, onun anısına bir de çocuk kitabı yazmayı planlıyor.

Finn ve çiftin diğer köpeği Yogi itfaiye ziyaretinde

İkili, #KöpekKanseriSavaşçısı etiketiyle yapılan paylaşımlar sayesinde, yalnız hissetmemiş.

Cynthia, Finn'in son haftalarını kayda geçirdikleri sosyal medya hesaplarının da köpeklerde görülen kanser vakaları konusunda bir farkındalık yaratacağı ümidinde:

"Öldüğünü biliyoruz ama onu mutlu etmeye çalışıyoruz.

"Geçmişe bakıyorum da- son günlerini elimizden gelen en iyi şekilde değerlendirmesini sağladığımızı görüyorum."

Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

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