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Kanser hastası Mehmet dedenin acı ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

İzmit'te kanser hastası Mehmet T. (80), evinde kendisini tüfekle başından vurarak yaşamına son verdi.

Kanser hastası Mehmet dedenin acı ölümü!

Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Gözde Sokak'taki apartmanın zemin katında meydana geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören, son zamanlarda hastalığının ilerlemesiyle birlikte sancılarının artığı öğrenilen Mehmet T., eşi mutfakta olduğu sırada, kendisini tüfekle başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Mehmet T.'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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