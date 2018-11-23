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Kanser hastası sırtına doktorunun dövmesini yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:39 | Son Güncelleme

Arjantin'de bağırsak kanseri hastası bir kiş, sırtına kendisini ameliyat eden doktorun ve kaldığı hastanenin dövmesini yaptırdı

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin'in Cordoba kentinde bağırsak kanseri hastası Bernardo Salguero, sırtına kendisini ameliyat eden doktorun ve hastanenin dövmesini yaptırdı.

Yerel basında çıkan habere göre, geçen yıl bağırsak kanseri teşhisi konulan 31 yaşındaki Salguero, sırtına kendisini tedavi eden doktorun ve gittiği hastanenin dövmesini yaptırdı.

Salguero, tedaviye başladığında depresyonda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Doktorum Paul Lada beni hep cesaretlendirdi. İlk 5 gün uyuyamıyordum. Ciddi acılarım vardı. Hastaneye geldiğimde çok kötü durumdaydım, şimdi ise kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorum kelimenin tam anlamıyla hayatımı kurtardı."

Tüm sırtını kaplayan dövmeyi eylülde yaptırdığını söyleyen Salguero, "Aslında dövmemi göstermeyecektim. Lada ile burada tanıştım, önceden tanımıyordum. Ancak onun doğum günü olduğunu öğrendim ve ona dövmemin fotoğrafını gönderdim." ifadesini kullandı.

Doktor Paul Lada da, 42 yıllık hekimlik hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığını aktararak, "Daha önce böyle bir duygu yaşamamıştım. Buradaki herkes, görevlerini içtenlikle yerine getiriyor. Bu durum hastaları olumlu etkiliyor ve onların hastane ile bir bağ kurmalarını sağlıyor." dedi.

Tedavide büyük yol katetse de henüz tam olarak hastalığı yenemeyen Salguero'nun tedavisinin bir süre daha devam edeceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin bağırsak kanseri Cordoba

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