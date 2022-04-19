HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanser riskini artıran yağ: 200 kat daha fazla! Aralarında ayçiçek yağı da var

Kanser riskini artıran yağ: 200 kat daha fazla! Aralarında ayçiçek yağı da var

19.04.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerde kullanılan yağların içeriğindeki bazı maddeler ısındıkça ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bu toksin kimyasalların çeşitli kanser türlerine neden oluyor. Özellikle en çok kullanılan dört yağın kullanılmaması ya da kullanılırken bazı şeylere dikkat edilmesi konusunda uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor.

Kanser riskini artıran yağ: 200 kat daha fazla! Aralarında ayçiçek yağı da var

Yapılan bazı araştırmalar, mısır, ayçiçeği, palmiye ve soya fasulyesi yağlarının ısıtıldığında çeşitli kanserlerle bağlantılı olduğu bilinen aldehit kimyasallarını açığa çıkardığını ortaya koydu.

200 KAT DAHA FAZLA!

İngiltere'deki DeMonfort Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, bitkisel yağlarda kızartılan yemeklerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük miktardan 200 kat daha fazla aldehit içerdiği bulundu.

iStock-1222168102

Express'te yer alan habere göre, çalışma ilginç bir şekilde, yemekleri zeytinyağı, domuz yağı ve tereyağı ile pişirmenin çok daha düşük miktarlarda aldehit ürettiğini ortaya koyuyor.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI EN SAĞLIKLISI

Bilim insanları, Hindistan cevizi yağının ise tüm yağların en sağlıklısı olabileceğini öne sürdü.

Dört doğal yağdan elde edilen bazı genetik bileşiklerin vücut için toksik olabileceğini öne süren araştırmacılar, yiyecekleri kızartırken bu dört bitkisel yağdan kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.

iStock-800977502

Araştırma, toksik bileşiklerin retinaldehitin oksitlenmesini destekleyerek yiyeceği retinoik aside dönüştürebileceğini öne sürüyor. Bu da kanser hücrelerinin büyümesine ve hayatta kalmasına yol açabilir.

KARŞIT GÖRÜŞLER DE VAR

Bununla birlikte, sağlık kurumları, yüksek kolesterol gibi kalp hastalığı belirteçleri ile doğrudan ilişkili olduğu için, doymuş yağın düzenli tüketimine karşı tavsiyede bulunuyor.

Dahası, bazı epidemiyolojik araştırmalar, aldehitlere maruz kalmanın insanlarda kansere neden olduğuna dair ikna edici bir kanıt olmadığını öne sürüyor. Dünya Kanser Araştırma Fonu, az miktarda yağ almanın, vücudun vitaminleri emmesine yardımcı olarak sağlık yararları sunabileceğini bile öne sürüyor.

Başka bir araştırma da yemeklik yağların yeniden kullanılmasıyla gelen ek bir riskin altını çizerek, bunun kolon kanseri riskini artırabileceği konusunda uyardı.

Bunun nedeni, ayrıştırılmış yağların mutasyon ve kanserin yayılmasını başlatan genleri değiştirerek kanser riskini artırabilmesidir. Tekli doymamış ve doymuş yağlardan oluşan yağlar ise ısıya daha dayanıklı olma eğilimindedir. Bunlar arasında, her ikisi de oleik asit gibi daha yüksek düzeyde tekli doymamış yağlara sahip olan kolza tohumu ve zeytinyağı sayılabilir. (Sözcü)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saç ekiminde doğru bilinen yanlışlar!Saç ekiminde doğru bilinen yanlışlar!
AB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandıAB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandı
Üçüncü ittifak için dikkat çeken hamle! Yeni isimle geliyor 4+2, 3+3...Üçüncü ittifak için dikkat çeken hamle! Yeni isimle geliyor 4+2, 3+3...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

İlginizi Çekebilir

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kafa üstü düştü! Garsonlar bacaklarından tutarak...

Kafa üstü düştü! Garsonlar bacaklarından tutarak...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.