Kansere rağmen ikiz doğurdu

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Avcılar, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten 3 yıl sonra gittiği Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde meme kanseri olduğunu öğrendi.

Bir göğsü alınan ve bir yıla yakın bir süre kemoterapi tedavisi gören, doktorların da "hamile kalmaması" gerektiğini telkin ettiği Avcılar, 1 yıl sonra nükseden hastalığı için hasteneye gittiğinde ikiz bebeklere hamile olduğunu öğrendi. Diğer göğsünde de kötü huylu tümöre rastlanan Avcılar'a doktorlar, kendi sağlığının kötüye gidebileceğini ve bebeklerinin sakat doğma riskini anlattı. Avcılar, buna karşın ikizlerini dünyaya getirme kararı aldı.

İkizleri 13 haftalıkken ameliyatla diğer göğsü alınan Avcılar, bir yandan da kemoterapi tedavisi gördü.

Avcılar, yaşadığı sıkıntılara rağmen Alya ve Alas ismini verdiği ikizlerini dünyaya getirdi. Alya bebek kalbi delik olarak doğdu ve geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Meryem Avcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanseri teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü, ilk çocuğu için hastalıkla savaşma kararı aldığını söyledi.