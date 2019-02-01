Kanseri yendi, hastalara umut olmaya başladı

“Kanserden kurtulmanın yolu moraldir”

Kanser hastalığını yenmek için moral ve motivasyon yüksek olunca ilaçların cevap verdiğini aktaran Mehmet Halim Şahin, moral olmayan hastalarda başarının olmadığına inandığını söyledi. Şahin, “2012 yılının Mart ayında bir hastaneye başvurdum. O esnada doktor bana bir tahlil yaptırdı. Doktorlar 1 ay kolostomi yapacaklarını rektum kanserinden şüphelendiklerini söyledi. Patoloji hocası da rektum kanseri olduğumun teşhisini koydu. Rektum kanseri ameliyatı yapmadan önce beni onkoloji hastanesine göndererek bana kemoterapi önerdi, genel cerrahinin dosyası ile tahlilleriyle ve onkoloji doktorunun tahlilleriyle birde bu esnada hem kemoterapi hem de radyo terapi beraber göreceğimi söylediler. Benim iki tane oğlumda devlet memuru. Ben normal yürüyordum onlar ise kanser olduğumu öğrendiklerinde benden daha fazla çöktüler. Ben hastalığımla onlara moral veriyordum. Kemoterapi almak için göğsüme bir port cihazı taktılar, kemoterapi normalde 2 saat iken benimki 24 saat işlenen bir kemoterapiydi. Ben gece yatarken pompa boynumdaydı, 24 saat boyunca kemoterapi görüyordum. Her hafta pazartesi bir pompa değiştiriyordum. 40 gün kemoterapi ve radyo terapiyi beraber gördüm. Öyle bir duruma geldim ki bendeki sağlam hücrelerde neredeyse yok olmaya başladı. 3 aydan sonra ameliyat geçirerek rektumum alındı. Ailem bana çok yardımcı oldu, bu hastalık ve bütün hastalıklara en gerekli olan şey moraldir. Moralin yerindeyse tedavin de cevap veriyor. Bu tedavilerin ardından elhamdülillah çok şükür iyim, şuanda da kolostomi taşıyorum. Şuanda da 3 ayda bir kontrole gidiyorum. Ama sağlığım yerinde, benim tavsiyem herkese, böyle bir hastalığa yakalan ailelerin çocukları onlara moral versinler, çünkü hayata bağlayan onlardır. Bana göre moralsiz bir hasta iyileşmesi çok zordur” dedi.