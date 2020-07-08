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Kanseri yenen kız, annesiyle kiliseye giderek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kanserden kurtulan 17 yaşındaki Carsyn Davis, annesinin onu kimsenin maske takmadığı ve sosyal mesafenin uygulanmadığı kilisedeki davete götürmesiyle koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kanseri yenen kız, annesiyle kiliseye giderek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

17 yaşındaki Carsyn Davis geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Annesi Carole Brunton Davis, kızını sosyal mesafenin yetersiz olduğu bir kutlamaya götürmekle suçlandı.

Facebook’ta “serbestleşme partisi” olarak duyurulan etkinlikte DJ, müzik ve oyunlar olacağı yer alıyordu. Ancak veri bilimci Rebekah Jones, Florida Covid adlı web sitesinde bu etkinliği Covid partisi olarak nitelendirdi. Jones, anne Davis’i kanser hastası kızını bilerek virüse maruz bırakmakla suçladı.

Newsweek’e konuşan Jones “Anneyi, Covid partisinin yapıldığı ve 100’den fazla çocuğun katıldığı kiliseyi, genç kızın sağlık geçmişini araştırmaya başladım. Böyle bir şey olduğu için çok üzgün ve öfkeli hissediyorum” dedi.

Jones, Florida Eyaleti için istatistik uzmanı olarak çalışıyor. Koronavirüs sayılarını olumlu göstermeye yönelik değişiklik yapmayı reddettiği için kovulduğunu iddia eden Jones, o günden beri salgının seyrini online olarak tutuyor.
Carsyn’in Covid-19’u kilisede kapıp kapmadığı henüz netlik kazanmasa da, bir tıp uzmanı ölüm raporunda katılımı doğruladı; ancak virüsün etkinlikte kapılmış olduğu yönünde bir açıklama yapılmadı.

Washington Post’un haberine göre anne Davis, hakkındaki iddialara henüz bir yanıt vermedi. Ancak kızının ölümünün ardından GoFundMe sayfasında Carsyn için yayınladığı duygusal bir paylaşımda “Covid’in yol açtığı yıkımla nefes almak için savaşırken bile bir damla gözyaşı dökmedi, şikayt etmedi ve korkusunu yansıtmadı” dedi.

Carol Brunton Davis’e ait olduğu düşünülen ancak şu an silinmiş olan bir Facebook sayfasında, koronavirüsün yayılmasını önlemek için maske takma gerekliliğine saldırıda bulunduğu da söylentiler arasında.

Anne Carole’un hastalandıktan sonra Covid-19 tedavisinde kullanılan; ancak iyileştirici özelliği kanıtlanmamış ve potansiyel olarak tehlikeli olduğu iddia edilen hidroksiklorokin verdiği de iddialar arasında.

Obezite ve sinir sistemi bozukluğu yaşayan Carsyn 10 Haziran’da “serbestleşme partisi” olarak adlandırılan etkinliğe katılmak için Fort Myers’daki kiliseye götürüldü. Etkinliğin Facebook sayfasında “Hizmet geri döndü. Hem de her zamankinden iyi. Etkinlikte oyunlar, harika hediyeler, ücretsiz yiyecekler, Dj ve müzik ve yeni vaaz serimiz yer alacak” ifadesi kullanıldı.

Aile, 10 – 15 Haziran tarihleri arasında koruyucu tedavi olarak Carsyn’e antibiyotik azitromisin verdi. İlaç tedavisi sırasında Carsyn’de baş ağrısı ve hafif öksürük geliştiği bildirildi. 19 Haziran gecesi Carol Davis, uyumadan önce kızının rengindeki solukluğu fark ederek, Carsyn’i kalp hastası büyükbabasına ait olan oksijen desteğine bağladı.

Aile, ayrıca Carsyn’e anti sıtma ilacı olan hidroksiklorokin verdi. Covid-19 hastaları için hidroksiklorokin adlı ilacın oldukça tehlikeli olduğunu söyleyen bilim insanlarına rağmen, Donald Trump sıklıkla bu ilacın faydalarından söz ediyor.

Trump’ın açıklamaları, hidroksiklorokinin koronavirüs hastalarında ölüm riskini artırdığını gösteren çalışmalara rağmen devam etti. Carsyn’de iyileşme görmeyen ebeveynleri bir süre sonra genç kızı yerel bir hastaneye götürdü.

Genç kız yoğun bakım ünitesine alınırken, aile ventilatörü kesin bir dille reddetti. Bunun yerine koronavisü yenen bir kişiden alınan plazmalarla, plazma infüzyonuna başlandı. Ancak bu tedavi de başarısız oldu ve genç kız ventilatöre bağlandı. Ne yazık ki Carsyn 17. Doğum gününden iki gün sonra 23 Haziran günü hayatını kaybetti.

Kızının ölümü ardından GoFundMe sayfasında kızı hakkında paylaşım yapan anne “Onu bu kadar genç bir yaşta kaybetmekten dolayı inanılmaz üzgünüz. Ama acı çekmediğini bilmek bizi rahatlatıyor” dedi.

Beyaz Saray’da görev yapan immünolog Dr. Anthony Fauci’nin de içinde bulunduğu bilim insanları, maske ve koronavirüs krizinin siyasallaştırılmasından dolayı duydukları dehşeti dile getirdi. Florida dahil bazı eyaletlerde protestocular, halka açık yerlerde maske takma zorunluluğunun özgürlükleri üzerinde bir baskı olduğunu iddia ediyor.


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