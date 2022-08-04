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Kanserle savaşır, cildi güzelleştirir, kalp sağlığını destekler... Faydaları saymakla bitmiyor

04.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avokado sağlığa olan faydalarıyla ön planda oluyor. Ülkemizde Akdeniz bölgesin de yetiştirilmektedir. Sadece erişkin kişiler için değil, besin değerleri nedeniyle çocuklar ve bebekler içinde tüketimi son derece yüksek meyveler arasındadır.

Kanserle savaşır, cildi güzelleştirir, kalp sağlığını destekler... Faydaları saymakla bitmiyor

Avokado, içerdiği fligram maddesi sayesinde, akciğer, bağırsak ve cilt dokusunu yenilenmesini sağlar. 3 ay boyunca günlük 1 avokado yendiğinde bağırsak duvarını onarma olasılığı vardır. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

KANSERLE SAVAŞIR

Dünya da yapılan birçok araştırmalar neticesinde, avokadonun kansere engel olduğunu gösteriyor. Ayrıca kemoterapinin etkilerini azalttığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Prostat kanserinin büyümesini engellediğini göstermiştir. Avokadoda bulunan oleik asit meme kanserinin önlenmesinde etkilidir.

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KİLO KONTROLÜ SAĞLAR

Avokado içeriğindeki besin değerleri sebebiyle çok iyi bir besin kaynağı olmakla birlikte gerek yemeklere gerek salatalara, ya da kendi başına olacak şekilde bir çok şekilde tüketime müsaittir. İçerisindeki.

DEPRESYON RİSKİNİ AZALTIR

Aşırı homosistein, kendinizi iyi hissetmenizi ve serotonin, dopamin, norepinefrin hormonlarının üretimini engelleyebilir, aynı zamanda uyku ve iştaha da olumlu etkileri bulunmaktadır.

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SİNDİRİMİ DÜZENLER

Doğal lif içeren bir yiyecek olmasından dolayı kabızlığı önler, sindirim sistemini düzenler, kolon kanseri riskini de azaltmaktadır.

KALP DOSTUDUR

Avokadonun içeriğinde bulunan birçok mineral kalbi canlı ve dinç tutmayı sağlar. İçeriğinde bulunan folat, kalp sağlığı bakımından önemlidir. Günlük bir fincan avokado, folat ihtiyacını karşılar.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI OLUMLU YÖNDE ETKİLER

Avokadonun içinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde deri sağlığını korumaktadır. Cilde uygulandığında cildinize yumuşaklık ve esneklik kazandırmaktadır. Etkin bir cilt rahatlatıcı olan avokado aynı zamanda cildi zararlı güneş ışınlarından korumaktadır ve oluşan güneş yanığı tedavisinde de kullanılmaktadır.

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Cilde bir diğer faydası da ciltte meydana gelen kırışıklıkların giderilmesine yardımcıdır. Saçlara bakım yaparak canlılık kazandırmasıdır. Saç diplerini besleyerek dökülmelere ve deri sorunlarına engel olmaktadır.

BEBEKLERİN SAĞLIĞINI DESTEKLER

Özellikle bol miktarda protein içerdiği için bebek sağlığında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanında magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin olması bebeğin fiziksel ve zihinsel sağlığına oldukça yararlıdır. Avokadonun içinde bulunan folat bebekler içinde gereklidir.


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