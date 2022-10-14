Kanserle savaşıyor, karaciğeri temizliyor! Günde bir kaşık yeterli...

Hamur işlerinin üzerine sıklıkla kullanılan çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığı def eden çörek otu sağlık sorunlarını da minimuma indiriyor. İşte çörek otunun mucizevi faydaları...
Çörek otu veya yağı mide rahatsızlıklarına iyi gelir, krampları azaltır. Gaz gidermeye, ülsere, mide şişkinliğine yardımcı olur.
Çörek otu yağı almak kısırlık problemi olan erkeklerde sperm hızını artırır.
Çörek otu tohumunu ekstradan iki ay boyunca tüketmek tansiyonu düşürür. Ağızdan çörek otu yağı almak iltihaplı romatoid artrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.
Çörek oyu yağının karaciğerin iyileşme sürecinde önemli bir etkisi bulunur. Çörek otu yağı, karaciğerin iyileşme sürecini hızlandırır.
Çörek otu yağı anti-inflamatuar, astım hastalarının yaşadığı semptomların kısa süre içinde zaltılmasına ve iyileştirilmesine neden olur. Solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltır, semptomları ortadan kaldırır.
Kolesterol ve kan basıncını düşürür. Kalp rahatsızlıkları riskine karşı savaşır.
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