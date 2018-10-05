Kansızlığın nedeni bu vitaminin eksikliği olabilir!

Gerçekten hayati bir vitamindir. Buna rağmen bir çok kişide eksikliğine rastlarız. Besinler yoluyla alınan B12 vitamini, mideden başlayıp bağırsaklardan emilerek vücudumuza girer. Bu sebeple mide ve bağırsak problemi olan kişilerin mutlaka B12 düzeylerine baktırmalarını tavsiye ederim.

B12 vitaminin tek besin kaynağı hayvansal kaynaklı gıdalardır. Beslenmemizde yeterince hayvansal kaynaklı gıda bulunmuyorsa B12 vitamini eksikliği kaçınılmazdır. Bu sebeple vegan ya da vejeteryan beslenenlerin B12 vitamini takviyesi alması şarttır.

Beslenmenizde yeteri kadar hayvansal kaynak bulundursanız da bazen B12 vitamininizin eksik olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebeblerinden biri emilim problemidir. Mide ilacı kullananlarda, oral antidiyabetik kullanan insulin dirençli kişilerde ve bağırsak problemi olan kişilerde bu duruma sıkça rastlıyoruz.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

Unutkanlık

Kulak çınlaması

Denge problemleri

Odaklanma ve konsantrasyon problemleri

Dilin arka kısmının şişmesi

Kansızlık

El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma

Yorgunluk

Kilo verememe

Bu semptomlardan bir ya da bir kaçı sizde varsa mutlaka B12 değerinize baktırmalısınız. Bir anda eksikliğini hissetmeyebilirsiniz çünkü karaciğerde depolanır ve ihtiyaç halinde depodan kullanılır.