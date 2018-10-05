KADIN

Kansızlığın nedeni bu vitaminin eksikliği olabilir!

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 05.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

Vitaminler, vücudumuzdaki tüm sistemlerin eksiksiz çalışması için olmazsa olmazıdır. Her vitaminin yeri oldukça önemlidir, fakat bazılarının önemi çok daha fazladır çünkü bir çok görevi üstlenirler. B12 vitamini de bunlardan biri. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu hafta B12 vitaminini ele aldı.

Kansızlığın nedeni bu vitaminin eksikliği olabilir!

Gerçekten hayati bir vitamindir. Buna rağmen bir çok kişide eksikliğine rastlarız. Besinler yoluyla alınan B12 vitamini, mideden başlayıp bağırsaklardan emilerek vücudumuza girer. Bu sebeple mide ve bağırsak problemi olan kişilerin mutlaka B12 düzeylerine baktırmalarını tavsiye ederim.

B12 vitaminin tek besin kaynağı hayvansal kaynaklı gıdalardır. Beslenmemizde yeterince hayvansal kaynaklı gıda bulunmuyorsa B12 vitamini eksikliği kaçınılmazdır. Bu sebeple vegan ya da vejeteryan beslenenlerin B12 vitamini takviyesi alması şarttır.

Beslenmenizde yeteri kadar hayvansal kaynak bulundursanız da bazen B12 vitamininizin eksik olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebeblerinden biri emilim problemidir. Mide ilacı kullananlarda, oral antidiyabetik kullanan insulin dirençli kişilerde ve bağırsak problemi olan kişilerde bu duruma sıkça rastlıyoruz.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

  • Unutkanlık
  • Kulak çınlaması
  • Denge problemleri
  • Odaklanma ve konsantrasyon problemleri
  • Dilin arka kısmının şişmesi
  • Kansızlık
  • El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma
  • Yorgunluk
  • Kilo verememe

Bu semptomlardan bir ya da bir kaçı sizde varsa mutlaka B12 değerinize baktırmalısınız. Bir anda eksikliğini hissetmeyebilirsiniz çünkü karaciğerde depolanır ve ihtiyaç halinde depodan kullanılır.

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Son yapılan çalışmalarda referans aralığı 750-1000 pg/ml arasında olması yönündedir. Mide ya da bağırsak probleminiz varsa doktorunuz dil altı tablet ya da enjeksiyon önerecektir. Takviyeleri kesinlikle bir uzman kontrolünde almalısınız.
Bu arada B12 vitamini hakkında ‘kilo aldırır ve iştah açar’ diyenlere aldırış etmeyin, vücudunuzun fonksiyonları için B12 değerinizin istenilen aralıklarda olması gerektiğini unutmayınız.

http://fulyabozdemir.com/
Dyt.Fulya Bozdemir

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B12 vitamini B12 vitamini eksikliği

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