HABER

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu’nda yürüyüş yaparken düşmesi sonucu ayağı kırılarak mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu’nda yürüyüş yaparken düşmesi sonucu ayağı kırılarak mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Ahmet Coşkun, yürüyüş için gittiği kanyonda yürürken çıktığı kayanın üzerinde dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşme sonucunda ayağı kırılan Coşkun’u gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye gelen ekipler, Coşkun’un kurtarılması için ortak çalışma başlattı.
Araçların giremediği kanyonda kilometrelerce yürüyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra yaralı halde kurtarılmayı bekleyen Coşkun’a ulaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Coşkun’un ayağının kırıldığı ve yürüyecek halde olmadığı belirlendi. Ekipler, Coşkun’u sedye ile taşıma kararı aldı. Ekipler, Coşkun’u yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki yolda sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansta yapılan müdahalesinin ardından Coşkun, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.