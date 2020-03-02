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Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kapadokya, Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında bulunuyor. Sıcak hava balonu turları ile dünyanın ilgisini çeken kentte, 4 günlük aranın ardından balonlar ay yıldızlı al bayraklarla gökyüzüne yükseldi. Türk bayraklarıyla havalanan balonlarla Mehmetçiklere destek mesajı vermek istenildiği söylendi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balonculuğun başkenti konumunda bulunan Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalandı. Bölgede sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerimize destek mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 gün sonra yeniden havalandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Şubat Perşembe gününden beri yapılamayan sıcak hava balon turları bugün yeniden yapılmaya başlanırken, balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Sıcak hava balonu

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