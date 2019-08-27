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Kapalı burun estetiğinin avantajları nelerdir?

Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Burun, yüzün en dikkat çekici bölgelerinden biri ve aynı zamanda birçok göreve sahiptir. Bu nedenle en çok estetik işlemin uygulandığı bölgelerden biri olarak kabul edilir.

Kapalı burun estetiğinin avantajları nelerdir?

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, kapalı burun estetiğimin avantajları hakkında birçok dikkat edilmesi gereken hususları en ince detayına kadar bizler için anlattı.

KESİYE İHTİYAÇ DUYULMAZ

Kapalı burun estetiği, burun dışından hiçbir kesi yapılmadan gerçekleştirilen burun estetiğidir. Bu yöntemle işlemi gerçekleştiren doktor, burun ucu kıkırdaklarına burun deliklerinin iç kısmından yapılan kesilerle, burun köprüsüne de gene burun içinden ilk kesinin daha arkasından yapılan ikinci bir kesi ile erişebilir.

Açık burun estetiğinde, burun deliklerinin tam ortasında yer alan cilde yapılan kesiye, kapalı burun estetiğinde ihtiyaç duyulmaz. Bu nedenle operasyon sonrasında dışarıdan görülen herhangi bir yara izi bulunmaz. Ayrıca açık yöntemde kesinin gerçekleştirildiği bölgede şişme meydana gelir ve operasyondan sonra alınması gereken dikişler bulunur.

Kapalı burun estetiğinin, açık yönteme göre birçok avantajı bulunur. Avantajları hem operasyon esnasında hem de operasyon sonrasında görülebilir.

BURUN BAĞLARI KORUNUR

Burun estetiğinde kapalı yaklaşımın avantajlarının belki de en önemlisi burun kıkırdaklarını bir arada tutan bağların korunması gelir. Burun ucunun esnekliğini sağlayarak kıkırdakları bir arada tutan bu bağların kapalı yaklaşımda kesilmemesi nedeni ile burun kıkırdaklarında bir yığılma meydana gelmez.

Burnun doğasında var olan estetik detayların oluşmasında burun bağ sistemi kritik rol oynar. Kapalı teknikte bu bağlar korunduğu için bu estetik detaylar da korumak mümkün.

Aynı zamanda tüm işlemler "kıkırdak zarı" adı verilen burun kıkırdakları iç tarafında gerçekleştirilir. Kapalı burun ameliyatının uygulandığı bu bölge zar altı bölge olduğu için burunda yer alan tüm bağlar ve yumuşak dokularda da herhangi bir hasar meydana gelmez.

Bu nedenle cilt, ameliyat sonrası daha az ödemlenir ve geç dönemde parlamaz. Cildin damarsal yapıları ve beslenmesi daha iyi korunur. Bunun yanında burun ucu hissiyatı daha çabuk gelir. Burun sert ve hareketsiz olmaz ve burun rahat hareket ettirilebilir.

Kapalı yöntem ile dış eğrilik, burun ucu düşüklüğü ya da nefes almayı zorlaştıran iç kırıklar gibi tüm problemler kolay bir şekilde giderilebilir.

AMELİYAT SONRASI AVANTAJLARI

Kapalı burun estetiği operasyonunda burnun bileşenlerinin yapısı korunduğu için daha hızlı ve daha konforlu bir iyileşme süreci bulunur. Kapalı yaklaşımda ameliyat sonrası ödem oluşumu ve cilt problemleri daha azdır.

Kapalı burun estetiği olan kişiler yaklaşık bir hafta içerisinde özel ve iş hayatlarına dönebilirler. Ayrıca dış kısımda herhangi bir kesi ya da dikiş olmadığı için kesi izi yoktur, operasyon sonrasında dikiş alımına gerek kalmaz. Kapalı burun estetiği ameliyatlarında burnun iç kısmına uygulanan dikişler ise kendiliğinden eriyen iç dikişlerdir.

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç

Instagram: @drmehmetemredinc

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