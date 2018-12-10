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Kapıyı açtıklarında gözlerine inanamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 9 yıl önce yaşamını yitiren Muhammet Gören adlı kişi, 1975 yılında satın aldığı sıfır kilometre kamyoneti 4 yıl kullandıktan sonra oğullarına kızınca garaja kilitledi. Oğulları başka kentlere giden Gören'in kilitlediği kamyonet ise 39 yıl sonra gün ışığı gördü.

Oğullarının anlaşamaması ve kaza yapacakları endişesi ile kamyoneti garaja kilitleyen Gören'in ardından uzun yıllar garajı kimse açmadı. Seviyesi düşürülen yolun üst yamacındaki giriş-çıkışı olmayan garajda bekleyen kamyonetin ise nasıl çıkarılacağı bilinmiyor.

Oğullarına kızdı, 39 yıl önce kamyoneti garaja kilitledi

Şalpazarı ilçesi Geyikli Mahallesi'nde taş ustası Muhammet Gören, 1975 yılında sıfır kilometre kamyonet satın aldı.
Köyün ilk motorlu araçlarından olan kamyoneti kendisi ve 3 oğlu ile birlikte kullanan Gören, yaylaya göç edenlerin ve ilçe sakinlerinin eşyasını taşıdı, köyleri dolaşarak sebze-meyve sattı.
Dört yılın sonunda, kamyoneti kullanma konusunda anlaşmazlık yaşayan oğullarına kızan ve kaza yapmalarından endişe duyan Muhammet Gören, ilginç bir karar aldı.
Gören, kamyoneti garaja çekip, bir daha da çalıştırmadı. Bir süre sonra oğulları kent dışına taşınan Muhammet Gören, 9 yıl önce yaşamını yitirdi.
Gören'in kamyonetini kilitlediği garaj yolun seviyesi düşürülünce yamaçta giriş ve çıkışı olmayan halde kaldı. Kapısı açılan garajda 39 yıldır güneş görmeden bekleyen aracın ise toz içinde olduğu, lastiklerinin ve kaportasının çürüdüğü görüldü.

ANTİKA OLARAK SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

ANTİKA OLARAK SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Kamyonetin hikayesini anlatan Muhammet Gören'in oğlu Bayram Gören, "O yıllarda şoför bulup çalıştırmak zordu. Belli bir süre büyük ağabeyim kamyoneti kullandı.
Daha sonra babam bize kızarak aracı çalıştırmadı, garaja çekti. Biz büyüyünce ağabeylerimle gurbete çıktık. Kamyoneti kullanmayı da düşünmedik.
O gün bugün kamyonet garajda kaldı. Aracın fazla kilometresi yok. Her şeyi orijinal. Kamyonetin alıcısı çıkarsa, antika olarak satmayı düşünüyoruz. Artık ailemizde herkesin arabası var. Bu araca ihtiyacımız yok" dedi.

GARAJIN GİRİŞ ÇIKIŞI KALMADI

GARAJIN GİRİŞ ÇIKIŞI KALMADI
Muhammet Gören'in arkadaşı ve komşu mahalle Doğancı'nın muhtarı Mustafa Alıcı ise "Muhammet amcamız kamyoneti 1975 yılında aldı.
1979 yılına kadar biraz sürdükten sonra çocuklarına kızdı, anlaşamadılar. Kamyoneti garaja hapsetti.
Garaja eskiden araba girip çıkıyordu. Ama yola büz konuldu ve seviyesi düşürüldü. Garaj üstte, yol atta kaldı. Garajın giriş çıkışı kalmadı. Kamyonet isteseler de bu halde buradan çıkarılamaz. Amcamız da 9 yıl önce rahmetli oldu. Çocukları da gurbete gitti. Araba burada bekliyor. Ne olacak bilmiyoruz" diye konuştu.

KAMYONETİ BURAYA HAPSETTİ

KAMYONETİ BURAYA HAPSETTİ
Muhammet Gören'nin yeğeni Kâzım Gören de amcasının çocukları ile anlaşamaması üzerine kamyoneti garaja kilitlediğini belirterek, "Kamyoneti o yıllarda yeni almıştı. Sis Dağı'nda sebzecilik yaptı. Oğullarıyla bir ara bozuştu.
Amcam da kızdı, kamyoneti buraya hapsetti. Çocukları da gurbete gitti. Kamyonet burada kaldı. Bakımsızlıktan hurdaya döndü ama hurdaya da vermediler. 1979 yılından itibaren kamyonet burada hapis" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon kamyonet Şalpazarı

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