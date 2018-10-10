Kaplanın doğum anını hayretle izlediler

Nasıl doğum yapıyorlar?
17 / 118
İneklerin doğum anını hiç gördünüz mü?
18 / 118
Sosyal medyada paylaştığı video ile adam bizlere bunu gösterdi.
31 / 118
Karaya vuran vatoz balığının doğumuna yardım eden insanlar o anları işte böyle kaydetti.
36 / 118
Vahşi doğanın en sevimli ve en hareketli canlılarından olan sincaplar, buldukları bir ağaç kavuğunda tek başına doğum yapar.
37 / 118
Doğa belgeselcileri de bir sincabın yuvasına yerleştirdikleri kamerayla sincabın doğum yaptığı anları görüntüledi.
38 / 118
Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler.
39 / 118
Mart ayı ise doğum için en doğru zamanlardandır.
40 / 118
Sincaplar için doğum sırasında en çok ihtiyaçları olduğu şey, tok bir mide ve rahat bir yataktır.
41 / 118
Ağaçtaki bir oyukta doğum sıkıntısıyla döndükçe döner. Doğum anı gelen ve yavrularını dünyaya getirmek için yuvasına dönen bir sincabın doğum yaptığı anlar, kameralara böyle yansıdı.
49 / 118
İmpalanın doğum anı işte böyle kaydedildi.
64 / 118
Doğanın korkutan hayvanlarından gergedanın doğum anı ve sonrasında yaşananlar böyle kaydedildi.
80 / 118
Boğa yılanı ve doğum anı.
86 / 118
Kenya'da fotoğraf karelerine minik bir zürafa yavrusunun doğum anı takıldı. Yaklaşık 30 dakika süren ve annesinin dört ayak üzerinde durarak dünyaya getirdikten sonra koklayarak ve yalayarak güven vermeye çalıştığı yavrunun ürkek bakışları dikkat çekti. İşte o anlar...
101 / 118
Dünyanın en zehirli hayvanları arasında yer alan akreplerin nasıl çoğaldıklarını biliyor musunuz?
102 / 118
Akrep yumurtlamaz, bunun yerine canlı yavrular doğurur.
103 / 118
Akrep yavrusu doğumdan sonra bir süre annenin sırtında taşınır.
104 / 118
Doğurduğu yavruları sanki saydam bir canlı gibi.
105 / 118
Biraz zaman geçtikten sonra sihirli dönüşüm başlıyor ve o zehirli hayvan ortaya çıkıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum