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Kaplanın doğum anını hayretle izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

Kaplanın doğum anını merak eden belgeselciler böyle kaydettiler.

İşte o inanılmaz anlar.

Nasıl doğum yapıyorlar?

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İneklerin doğum anını hiç gördünüz mü?
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Sosyal medyada paylaştığı video ile adam bizlere bunu gösterdi.
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İşte o anlar.
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Karaya vuran vatoz balığının doğumuna yardım eden insanlar o anları işte böyle kaydetti.
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Vahşi doğanın en sevimli ve en hareketli canlılarından olan sincaplar, buldukları bir ağaç kavuğunda tek başına doğum yapar.
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Doğa belgeselcileri de bir sincabın yuvasına yerleştirdikleri kamerayla sincabın doğum yaptığı anları görüntüledi.
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Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler.
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Mart ayı ise doğum için en doğru zamanlardandır.
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Sincaplar için doğum sırasında en çok ihtiyaçları olduğu şey, tok bir mide ve rahat bir yataktır.
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Ağaçtaki bir oyukta doğum sıkıntısıyla döndükçe döner. Doğum anı gelen ve yavrularını dünyaya getirmek için yuvasına dönen bir sincabın doğum yaptığı anlar, kameralara böyle yansıdı.
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İmpalanın doğum anı işte böyle kaydedildi.
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Doğanın korkutan hayvanlarından gergedanın doğum anı ve sonrasında yaşananlar böyle kaydedildi.
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İşte o anlar...
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Boğa yılanı ve doğum anı.
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Kenya'da fotoğraf karelerine minik bir zürafa yavrusunun doğum anı takıldı. Yaklaşık 30 dakika süren ve annesinin dört ayak üzerinde durarak dünyaya getirdikten sonra koklayarak ve yalayarak güven vermeye çalıştığı yavrunun ürkek bakışları dikkat çekti. İşte o anlar...
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Dünyanın en zehirli hayvanları arasında yer alan akreplerin nasıl çoğaldıklarını biliyor musunuz?
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Akrep yumurtlamaz, bunun yerine canlı yavrular doğurur.
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Akrep yavrusu doğumdan sonra bir süre annenin sırtında taşınır.
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Doğurduğu yavruları sanki saydam bir canlı gibi.
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Biraz zaman geçtikten sonra sihirli dönüşüm başlıyor ve o zehirli hayvan ortaya çıkıyor.
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Hayvanlar Alemi doğum kaplan akrep

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