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Kaplumbağalar yangında telef oldu, yavru köpekler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangında alevler arasında kalan iki köpek yavrusu için vatandaşlar seferber oldu.

Antalya’nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangında alevler arasında kalan iki köpek yavrusu için vatandaşlar seferber oldu. Yavru köpekler yanmaktan kurtarılırken, ormanlık alandaki çok sayıda kaplumbağa yanarak telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 12.30 sırasında Aksu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki makilik alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle yangın geniş bir alanda etkili oldu. Alanda yanan araba lastikleri ve atık maddelerden çıkan siyah dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın seralara ulaşmadan kontrol altına alındı. Vatandaşlar yangını endişeli gözlerle izlerken, yanan alanın kenarındaki makilik içinden köpek yavrusu seslerinin gelmesi itfaiye erleri ve vatandaşları harekete geçirdi. Sıcak ve dumana aldırmayan mahallenin gençleri, yavru köpekleri kurtarmak için alana girdi. Yanma tehlikesi geçiren ve sürekli havlayan iki yavru, vatandaşlar tarafından kurtarılarak bir sandık içinde güvenli bölgeye alındı. Bölgedeki çok sayıda kaplumbağanın ise yanarak telef olduğu görüldü. Bir kaplumbağanın da yanmamasına rağmen dumandan etkilenerek öldüğü anlaşıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını tamamen söndürdü.

"Ormanın içinden köpek yavrusu seslerinin geldiğini duyduk, onları kurtardık"
Yangının yol kenarından başladığını belirten Mustafa Coşkun, ”Alevler hemen büyüdü, etrafa dağıldı. Ormanın içinden köpek yavrusu seslerinin geldiğini duyduk, onları kurtardık. Allah’tan yangın şu an kontrol altına alındı. Orman içindeki lastik ve cam şişeler nedeniyle yangın büyüdü. Pınarlı halkı olarak büyük korku yaşadık. Yangın biraz daha ilerleseydi seralar alev alacaktı” dedi.

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